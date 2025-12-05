El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este viernes y acumula un bote de 143 millones

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 5 de diciembre de 2025, está compuesta por los números 09, 15, 25, 34 y 46. Las estrellas corresponden a los números 8 y 12.

La recaudación del sorteo ascendió a 84.134.204 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 143 millones de euros.

En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0) validado en Madrid. Este afortunado se lleva 18.329,24 euros.

Como en todos los sorteos hay un nuevo millonario gracias al boleto acertante de El Millón, al código WBC70787, ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Alzira (Valencia), situada en Calderón de la Barca, 5.