Dos heridos en un accidente de tráfico en la provincia de Badajoz

Estado en el que ha quedado el vehículo accidentado este sábado en la carretera Ex-354, en Villar de Rena.

Rocío Romero Badajoz Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:48 Comenta Compartir

Dos hombres de 32 y 38 años han resultado heridos en un accidente de tráfico que se ha producido a primera hora de esta mañana de sábado en el término municipal de Villar de Rena.

Según informa el servicio de emergencias 112 de Extremadura, el siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 10 de la carretera Ex-354 sobre las 7.20 horas.

Dos vehículos se han visto implicados en el accidente, en el que una persona quedó atrapada. La gravedad determinada por los médicos para los dos heridos es menos leve. Uno de ellos es un hombre de 32 años con una fractura de tobillo que ha sido trasladado al Hospital de Don Benito-Villanueva, mientras que el otro es un varón de 38 que presentaba una fractura costal/esterna y también ha sido derivado al mismo complejo hospitalario.

Desde la Guardia Civil señalan que los dos vehículos han chocado de forma frontolateral mientras que los Bomberos han informado de que se encontraron los dos vehículos ya fuera de la calzada y con los accidentados siendo atendidos por los servicios sanitarios. Los agentes contraincendios se han podido dedicar prácticamente desde su llegada a dar seguridad a la escena y limpiar restos de la calzada, así como a asegurar los vehículos con maniobras de desconexión de las baterías y las posibles fuentes de ignición.

El Centro 112 de Extremadura han activado diversos recursos como una unidad médica de emergencia (UME) y una ambulancia de soporte vital básico (SVB). También han acudido una dotación de bomberos y una patrulla de la Guardia Civil.

Este de Villar de Rena ha sido uno de los accidentes registrados en Extremadura este fin de semana, pero no el único.

Siniestro en Mengabril

Este viernes se produjo otro en la carretera Ex-105, entre Don Benito y Mengabril. En este ha resultado herido muy grave un hombre de 28 años. El siniestro vial tuvo lugar sobre las 23 horas, cuando el vehículo en el que circulaba la víctima se salió de la vía por el margen izquierdo.

Según detalla el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, la centralita recibió una llamada a las 23.08 en la que se alertaba de una salida de vía y «como consecuencia del accidente resultaba un varón afectado en estado muy grave».

Desde el 112 se activaron los recursos de emergencia y hasta el lugar se desplazaron bomberos del CPEI de la DIputación de Badajoz desde el parque de Don Benito, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local y sanitarios en una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) que, tras atender al herido, lo derivaron al hospital Don Benito-Villanueva de la Serena. El joven ha resultado politraumatizado y se encuentra en estado muy grave.

Fuentes del SES han señalado que el herido continúa «en estado muy grave, con politraumatismos, e ingresado en el Hospital Don Benito-Villanueva».