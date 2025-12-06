HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Herido muy grave un hombre de 28 años tras una salida de vía en la provincia de Badajoz
Carretera Ex-105, entre Don Benito y Mengabril. Google Mpas
Suceso en Extremadura

Herido muy grave un hombre de 28 años tras una salida de vía en la provincia de Badajoz

El siniestro vial tuvo lugar sobre las 23 horas y la víctima ha resultado politraumatizada

R.B.C.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:03

Comenta

Un hombre de 28 años ha resultado herido muy grave tras un accidente de tráfico en la provincia pacense. El siniestro vial tuvo lugar este viernes sobre las 23 horas cuando el vehículo en el que circulaba la víctima se salió de la vía en la carretera Ex-105, entre Don Benito y Mengabril.

Según detalla el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, la centralita recibió una llamada a las 23.08 en la que se alertaba de una salida de vía y «como consecuencia del accidente resultaba un varón afectado en estado muy grave».

Desde el 112 se activaron los recursos de emergencia y hasta el lugar se desplazaron bomberos del CPEI de la DIputación de Badajoz desde el parque de Don Benito, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local y sanitarios en una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) que, tras atender al herido, lo derivaron al hospital Don Benito-Villanueva de la Serena. El joven ha resultado politraumatizado y se encuentra en estado muy grave.

