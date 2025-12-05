Abascal en Cáceres: «Nos vamos a cargar la consejería de Igualdad en todas partes»

Álvaro Rubio Cáceres Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:23 | Actualizado 21:34h. Compartir

La plaza de San Jorge de Cáceres se ha convertido en la tarde de este viernes en el kilómetro cero de Vox en la campaña electoral de Extremadura. Empieza así el camino hacia unos comicios en los que Santiago Abascal, el presidente nacional de este partido, es consciente de que las encuestas le otorgan un buen resultado, con más escaños que en 2023, cuando logró cinco.

Así que la tarde de este viernes ha sido una demostración de fuerza. Tras colgar el cartel de completo hace un mes en un Gran Teatro empapelado de banderas de España, lo ha vuelto a hacer ante cientos de personas pero con un tono más sosegado en busca del voto indeciso y presentándose como alternativa a un «bipartidismo corrupto» formado por la «estafa política del PP» y la «mafia del PSOE», según las palabras de un Abascal que ha llegado a las seis y media a San Jorge al ritmo de Manolo Escobar con su tradicional 'Y viva España'.

En su mitin, el líder de Vox ha presentado al partido como la formación política del sentido común. «Porque no es de sentido común el abandono que ha padecido Extremadura desde hace 40 años a manos del bipartidismo corrupto; que la señora Guardiola nos diga que no le valen los presupuestos que le valen al señor Mazón en Valencia o al señor López Miras en Murcia; que el campo haya sido abandonado en manos de burócratas y de urbanitas; no es de sentido común que los autónomos estén condenados a muerte, cerrar la central nuclear de Almaraz o utilizar el dinero de la gente en basuras ideológicas en vez de destinarlo a lo importante, una educación y sanidad no ideológica, a la seguridad en las calles, a mejores hospitales y servicios públicos, y no a pintar los pasos de cebra de colorines y a cosas de esas», ha dicho Abascal entre aplausos del público.

«Guardiola es la Irene Montero de Extremadura»

Vítores que han continuado cuando se ha referido a la «política de género». En concreto, ha hecho alusión a que el jueves un escritor presentó un libro en Sevilla sobre «las denuncias falsas en procesos de separación». Abascal ha asegurado que la izquierda le hizo un escrache y a él se sumó la consejera de Igualdad, «de esa consejería que nos vamos a cargar en todas partes, porque ya tenemos una Constitución que dice que somos iguales y las consejerías de Igualdad o el Ministerio de Igualdad solo sirven para que los políticos llenen el buche y nombrar a amiguetes».

Precisamente, el machismo ha centrado parte de su discurso, después de que la candidata del PP, María Guardiola, acusara a Abascal de «tufo machista» por sus declaraciones en la entrevista publicada este viernes por el Diario HOY.

«Yo solo estoy diciendo que Guardiola es incapaz de llegar a acuerdos porque es una señora soberbia. Si fuera un señor, diría que es un señor soberbio, pero a quién me recuerda esto en cuanto le dicen algo de machismo. Aparte de a las profesoras, muchas de las que padecen los chavales que en los institutos tienen que estar aguantando de todo, a Irene Montero. La señora Guardiola es la Irene Montero de Extremadura», ha criticado Abascal, que también le ha afeado que no acepte el debate electoral en TVE. «Esta escondida», ha incidido.

Inmigración

Sobre la inmigración también se ha pronunciado. «No es de sentido común exportar jóvenes extremeños para importar jóvenes africanos, nosotros queremos que los de aquí sean los primeros, en su propia tierra», ha insistido Abascal. Eso también ha dicho que es «de sentido común», de igual modo que estar en contra del «fanatismo verde que condena al campo, a la industria y criminaliza la producción de energía».

Palabras que han llegado después de elogiar al candidato de Vox por Extremadura, Óscar Fernández Calle, que también ha tomado la palabra. «Empezamos una campaña electoral por el capricho de una señora que, con tal de no pactar con Vox, ha convocado unas elecciones para que votemos en Navidad y encima tengamos que pagar entre todos», ha afirmado en referencia a Guardiola.

«No quiere ir a ningún debate electoral. Tiene miedito porque sabe que cuando los extremeños sepan la estafa de su gobierno y cuando sepan la traición que ha hecho a Extremadura, evitando el cambio que la mayoría queríamos hace dos años y medio, le van a retirar el apoyo», ha dicho consciente de que pueden rascar papeletas de los votantes del PP si las encuestas se cumplen.