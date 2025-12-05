Un muerto en un accidente de tráfico en Higuera la Real

Rocío Romero Badajoz Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:35 | Actualizado 13:57h. Comenta Compartir

Un hombre ha muerto este viernes en un accidente de tráfico en el término municipal de Higuera la Real, en la carretera N-435. El siniestro, que ha tenido lugar a las 9.15 horas en el kilómetro 100, ha provocado otra persona herida, así como diversos daños materiales.

El accidente ha tenido lugar a la salida del pueblo, a unos dos kilómetros hacia Huelva. El fallecido es vecino de Higuera la Real, donde ha cundido la conmoción. Se trata de Manuel Hernández, que es muy conocido en el municipio porque su familia es la propietaria de la productora de jamones y embutidos Oro Graso. Lleva el nombre de su padre, que falleció en 2021 tras haber convertido a la empresa familiar en una de las más importantes del ibérico en Extremadura.

El alcalde, Juan Ramón Luna, ha suspendido el encendido navideño de las luces fijado para esta tarde y las actividades culturales del fin de semana en señal de duelo.

La Guardia Civil desplazó hasta el lugar del suceso a la agrupación de tráfico, así como al equipo de atestados. En el suceso han intervenido los bomberos y los servicios sanitarios de emergencia.

El tráfico de la carretera quedó interrumpido durante tres horas, hasta que los agentes han permitido de nuevo el paso pasadas las 12 del mediodía.

Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación, aunque la Guardia Civil apunta a un choque frontal de un turismo con una furgoneta. El fallecido es el conductor de este último.

El fallecido es vecino de Higuera de la Real y conducía la furgoneta

2025 está siendo un mal año para el tráfico. El último fallecido este viernes se suma a las 37 personas que también han perdido la vida en vías interurbanas en 32 siniestros viales, contando con el registrado esta mañana de viernes.

Hace solo dos días, el miércoles, las carreteras extremeñas vivieron otra jornada trágica, con dos fallecidos. Ambos accidentes tuvieron lugar en torno a las ocho de la mañana. En el primero de ellos, a las 08.02, una mujer de 49 años perdió la vida tras una salida de vía en la carretera comarcal BA-128, en el término del municipio de Sancti-Spiritus. Siete minutos después, un hombre de 44 años murió tras el choque entre un vehículo y un animal en la EX-102, en el término de Logrosán.

De este modo, en lo que va de 2025 los accidentes mortales en vías interurbanas de Extremadura se han cobrado la vida de 18 personas en la provincia de Badajoz y 20 en la de Cáceres, según los datos de la Dirección General de Tráfico actualizados con el suceso de esta mañana.

Por tanto, este año ha habido más accidentes con fallecimiento que en el mismo periodo de 2024 (32 frente a 27) y más fallecidos (38 frente a 29). También son siete más que en todo el año anterior, cuando se produjeron 31.

El siniestro con más personas muertas en este 2025 fue el que tuvo lugar en Plasencia en el que perdieron la vida cuatro personas el pasado 2 de mayo.

Aunque las cifras de muertos en carreteras de esta comunidad autónoma no paran de crecer, sobre todo en el último mes, no es tan trágica como la registrada en 2023, cuando hubo 51 víctimas mortales.