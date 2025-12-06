HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 6 de diciembre, en Extremadura?
Jerez de los Caballeros emociona a Alfonso Gallardo en la inauguración de la calle con su nombre. Genaro González Carballo
Resumen informativo

¿Qué ha pasado este sábado, 6 de diciembre, en Extremadura?

Lea las cinco noticias principales de este sábado, 6 de diciembre | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:05

Comenta

Jerez de los Caballeros emociona a Alfonso Gallardo en la inauguración de la calle con su nombre

Eran las 12.10 de esta mañana y entonces, exactamente entonces, posiblemente Jerez de los Caballeros saldaba una deuda histórica con una persona que le puso en el mapa de la industria, evitó la emigración de jóvenes y generó miles de empleos por su osadía empresarial. Jerez y Extremadura, porque de la (poca) industria extremeña no se puede hablar sin Alfonso Gallardo Díaz. Desde las 12.10 de esta mañana Alfonso tiene calle en su pueblo, del que nunca se ha movido, para el que diseñó una siderurgia impensable en una zona del suroeste de Extremadura y otras empresas del sector siderometalúrgico.

Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz

Un hombre de 28 años ha muerto en la madrugada de este sábado tras un accidente de tráfico en la provincia pacense. El siniestro vial tuvo lugar este viernes sobre las 23 horas cuando el vehículo en el que circulaba la víctima se salió de la vía por el margen izquierdo y volcó en la carretera Ex-105, entre Don Benito y Mengabril. En el vehículo viajaba una mujer de 20 años cuya vida no corre peligro.

Muere a los 63 años Paco Movilla, empresario de la comunicación y la publicidad

Paco Movilla, empresario del mundo de la publicidad y la comunicación, murió ayer, viernes, en Cáceres a los 63 años de edad tras luchar de forma encomiable contra una larga enfermedad. Estaba casado con Lourdes González, con quien tenía dos hijas, Marta y Elena.

La pista de hielo de Cáceres empieza a llenarse entre críticas por el precio

El cartel de la taquilla de la pista de hielo de la Plaza Mayor no deja lugar dudas: precio único, sin límite de tiempo: 9,50 euros. La trabajadora de este recinto lo confirma: «tú pagas y puedes quedarte todo el tiempo que quieras, pero una vez que sales de la pista hay que volver a pagar». Es decir, no vale para todo el día.

Alejandro Sanz sobre Jarandilla de la Vera: «Aquí he encontrado un remanso

«Querida familia de Jarandilla de la Vera, quería agradeceros este honor...». Así empieza Alejandro Sanz un vídeo dirigido a los vecinos del municipio por su galardón del Escobón de Oro, en la Feria de Interés Turístico Nacional de 'Los Escobazos', que se celebra en la noche de este próximo domingo, 7 de diciembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  2. 2 Abascal en Cáceres: «Nos vamos a cargar la consejería de Igualdad en todas partes»
  3. 3 Muere a los 63 años Paco Movilla, empresario de la comunicación y la publicidad
  4. 4 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5 Dos heridos en un accidente de tráfico en la provincia de Badajoz
  6. 6 Un muerto en un accidente de tráfico en Higuera la Real
  7. 7 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  8. 8 Donde el café invita a quedarse: nace I
  9. 9 El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este viernes y acumula un bote de 143 millones
  10. 10

    El mercado de la plaza Alta de Badajoz se estrena con ilusión: estos son los puestos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ¿Qué ha pasado este sábado, 6 de diciembre, en Extremadura?

¿Qué ha pasado este sábado, 6 de diciembre, en Extremadura?