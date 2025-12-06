¿Qué ha pasado este sábado, 6 de diciembre, en Extremadura?

Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:05 Comenta Compartir

Jerez de los Caballeros emociona a Alfonso Gallardo en la inauguración de la calle con su nombre

Eran las 12.10 de esta mañana y entonces, exactamente entonces, posiblemente Jerez de los Caballeros saldaba una deuda histórica con una persona que le puso en el mapa de la industria, evitó la emigración de jóvenes y generó miles de empleos por su osadía empresarial. Jerez y Extremadura, porque de la (poca) industria extremeña no se puede hablar sin Alfonso Gallardo Díaz. Desde las 12.10 de esta mañana Alfonso tiene calle en su pueblo, del que nunca se ha movido, para el que diseñó una siderurgia impensable en una zona del suroeste de Extremadura y otras empresas del sector siderometalúrgico.

Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz

Un hombre de 28 años ha muerto en la madrugada de este sábado tras un accidente de tráfico en la provincia pacense. El siniestro vial tuvo lugar este viernes sobre las 23 horas cuando el vehículo en el que circulaba la víctima se salió de la vía por el margen izquierdo y volcó en la carretera Ex-105, entre Don Benito y Mengabril. En el vehículo viajaba una mujer de 20 años cuya vida no corre peligro.

Muere a los 63 años Paco Movilla, empresario de la comunicación y la publicidad

Paco Movilla, empresario del mundo de la publicidad y la comunicación, murió ayer, viernes, en Cáceres a los 63 años de edad tras luchar de forma encomiable contra una larga enfermedad. Estaba casado con Lourdes González, con quien tenía dos hijas, Marta y Elena.

La pista de hielo de Cáceres empieza a llenarse entre críticas por el precio

El cartel de la taquilla de la pista de hielo de la Plaza Mayor no deja lugar dudas: precio único, sin límite de tiempo: 9,50 euros. La trabajadora de este recinto lo confirma: «tú pagas y puedes quedarte todo el tiempo que quieras, pero una vez que sales de la pista hay que volver a pagar». Es decir, no vale para todo el día.

Alejandro Sanz sobre Jarandilla de la Vera: «Aquí he encontrado un remanso

«Querida familia de Jarandilla de la Vera, quería agradeceros este honor...». Así empieza Alejandro Sanz un vídeo dirigido a los vecinos del municipio por su galardón del Escobón de Oro, en la Feria de Interés Turístico Nacional de 'Los Escobazos', que se celebra en la noche de este próximo domingo, 7 de diciembre.