D. S.

Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves

La Policía Nacional ha descartado la posibilidad de que se trate de un caso de violencia de género

EP

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:07

Una mujer de 48 años ha fallecido este sábado tras precipitarse desde el décimo piso de un inmueble de la calle Ricardo Ortiz, en el distrito de Ciudad Lineal, con sus dos hijos de 3 años, ambos hospitalizados con pronóstico muy grave.

Policía Nacional ha descartado la posibilidad de que se trate de un caso de violencia de género,.

El suceso se ha producido en torno a las 9 horas. Según ha informado Emergencias Madrid a Europa Press, los sanitarios de Samur-Protección Civil desplegados en el lugar tan solo han podido confirmar el fallecimiento de la mujer y han trasladado muy graves a los menores al Hospital Universitario 12 de Octubre y al Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.

En el operativo han intervenido agentes de Policía Municipal y efectivos de Bomberos de Madrid, así como Policía Nacional, que se hace cargo de la investigación del suceso.

