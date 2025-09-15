Las empresas y la Junta rompen el acuerdo en el último momento y no garantizan el transporte escolar En la mañana de este lunes ambas partes habían llegado a puntos en común, pero «hay matices» en el documento que impiden asegurar que este martes 5.000 estudiantes cuenten con autobús

El conflicto con el transporte escolar continúa. Parecía que en la mañana de este lunes iba a firmarse la paz entre la Consejería de Educación y las empresas que no se presentaron a las licitaciones de 223 rutas y fueron obligadas por la Junta a realizarlas. Sin embargo, el acuerdo se ha roto en el último momento, según ha podido saber HOY.

Ambas partes llevan manteniendo contactos desde el pasado viernes y fue el domingo por la tarde cuando telefónicamente acercaron más posturas que invitaban a pensar en un acuerdo. Tanto es así que el lunes, a media mañana, solo faltaba la rúbrica de la Junta y las empresas, algo que no ha sido posible, pues «hay matices en el documento» que impiden garantizar que este martes 5.000 alumnos cuenten con autobús, según confirman fuentes cercanas a la negociación.

Hay acuerdo en los precios a pagar por las rutas o la duración de los servicios, aspectos vitales para garantizar que miles de alumnos cuenten con autobús todas las mañanas para ir a los institutos y colegios. Sin embargo, al plasmarlo en el documento recibido por las empresas «hay matices» que impiden la firma. Entre ellas una expresión que en el documento dice literalmente «siempre y cuando lo permita la ley».

En ese acuerdo incluso se alude a la retirada de la denuncia interpuesta por la Junta a las empresas por supuestas coacciones, así como al permiso con el que cada ruta debe contar para llevar a cabo el trayecto. Las empresas siempre han solicitado recibirlo antes de ponerlas en marcha y empezar a prestar el servicio.

De este modo y pese a que la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, había anunciado una comparecencia ante los medios a las 13.30 horas para anunciar un acuerdo que garantizaba el servicio, finalmente no ha podido ser, aunque las negociaciones continúan.

En cualquier caso, este martes todo apunta a que no habrá, y ya van cuatro jornadas, transporte escolar para miles de alumnos de los pueblos extremeños. Las empresas de más de 200 líneas de autobús no se espera que hagan los trayectos y, aunque llegaran a un acuerdo a última hora de este lunes, sería complicado pues eso supone movilizar a dos centenares de conductores y tener a punto a los vehículos.

Estas tensas negociaciones llegan tras un semana marcada por conversaciones telefónicas, convocatorias de última hora, adjudicaciones 'in extremis' y reuniones para intentar poner solución a un conflicto que se ha ido enquistando hasta afectar a toda la comunidad educativa, pues Educación planteó enseñanza telemática para los estudiantes y ayudas económicas, medidas que tampoco han sentado bien entre el alumnado y las familias.

Hay que recordar que el miércoles, un día antes de que empezara el curso, la Junta emitió una resolución para obligar a las empresas que no acudieron a los concursos públicos a realizar el servicio. Eso afectaba a 223 líneas (hay 579 en total que usan 16.000 alumnos) después de que el Ejecutivo regional adjudicara 19 en la convocatoria de urgencia que lanzó el martes.

Además, la Junta solicitó al juzgado que obligara a las empresas a realizar las más de 200 líneas como medida cautelar en la denuncia, por vía penal, que interpuso contra ellas por lo que considera «una situación intolerable de amenazas, coacciones y alteración de precios en el proceso de adjudicación». Sin embargo, el Juzgado de Instrucción Número 5 de Mérida rechazó dicha medida.

Protestas

El hartazgo ha provocado numerosas manifestaciones. De norte a sur de la región, las familias han protestado desde primera hora de la mañana de este lunes para defender su derecho a la educación. En Cabeza la Vaca, Fuentes de León, Montemolín, Valencia del Ventoso, Santa María de Navas, Alconchel, Don Benito, Caminomorisco, Alcántara… La lista de pueblos en los que han alzado la voz es extensa. Lo han hecho tanto en las paradas de autobús como en las puertas de los centros educativos.

Hay 170 municipios afectados por esta situación que familias, sindicatos y grupos políticos han tildado de «caos sin precedentes». Al grito de 'transporte ya' y con pancartas en las que se puede leer 'con la educación no se juega', las familias se han concentrado en las paradas de autobús y en las puertas de los centros educativos.

«Estamos cansados de reivindicar los derechos que nos pertenecen. Nos han abandonado. Se han olvidado del mundo rural y tenemos los mismos derechos que quienes viven en las ciudades», lamentaba Jennifer González, presidenta de la AMPA del colegio público Los Ángeles en Caminomorisco, un centro que recibe a alumnos de varias alquerías de Las Hurdes y para ellos el autobús es indispensable. A primera hora, algunos de ellos han esperado en las paradas, pero de nuevo, el transporte no ha llegado.

También en el Instituto Francisco Vera, de Alconchel, no han dudado en protestar. Lo han hecho familias, alumnos y profesores en un centro que recibe estudiantes desde localidades como Cheles, Higuera, Táliga, Villanueva y Olivenza. «Que estemos así a estas alturas en un sinvivir. Es vergonzoso», comentaba Tania Ripado, presidenta de la AMPA de dicho instituto.

Estas reivindicaciones se suman a las que ya comenzaron en la tarde del domingo. Es el caso de las familias del IES San Pedro de Alcántara, que se manifestaron a las puertas de ese instituto.

Alumnos que no han ido a clase

De hecho, la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos (Freampa) convocó concentraciones en las puertas de los centros educativos en señal de protesta y así lo han hecho también en institutos como el Luis Chamizo de Don Benito, donde este lunes han vuelto a faltar a clase en torno a un 20% de los estudiantes que necesitan usar el autobús para llegar. Su director, Antonio Molina, detalla que de las 12 líneas que trasladan alumnos desde las Vegas Altas y La Serena a este centro solo una ha realizado el servicio.

Más allá de protestas en los centros educativos, también ha habido manifestaciones los puntos de recogida de alumnos de los distintos municipios. En Cabeza la Vaca, los estudiantes se han acercado hasta la parada en señal de protesta y en Salvatierra de los Barros ya han anunciado que harán eso mismo cada día. Esperarán un tiempo prudencial y si no se presenta el autobús regresarán a casa sin desplazarse al instituto.

Al Defensor del Pueblo

El PSOE extremeño ha anunciado que llevará el conflicto del transporte escolar al Defensor del Pueblo. El líder regional de los socialistas, Miguel Ángel Gallardo, avanzó el sábado que su partido emprenderá acciones legales para restablecer el servicio: «En Extremadura está pasando lo que nunca ha ocurrido: que un derecho constitucional como es la educación no se pueda ejercer por parte de la ciudadanía».

Las soluciones aportadas por la Administración educativa regional para intentar solucionar este insólito inicio del curso escolar hasta este lunes han sido una propuesta de educación telemática y abonar 0,26 euros a los padres por kilómetro recorrido para trasladar a sus hijos a los centros educativos.

Críticas de los docentes

Son medidas que han criticado de forma tajante los sindicatos educativos. El sábado, el Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) mostró su apoyo a las movilizaciones anunciadas. Los docentes aseguran que la falta de transporte para trasladar a los alumnos a sus centros es un golpe a la línea de flotación de la igualdad de oportunidades, sobre todo en contextos donde la educación depende en gran medida de la movilidad (en zonas rurales).

Tilda de ilegal que la medidas de clases telemáticas no pase por mesa sectorial con los representantes del profesorado para analizar la iniciativa.

Por su parte, ANPE ha manifestado su preocupación por este inicio de curso. «Desde ANPE consideramos inadmisible que se utilice a los escolares y a las familias como rehenes de disputas empresariales o administrativas. La educación extremeña no puede quedar a merced de intereses particulares ni de una financiación insuficiente. La Junta debe garantizar un servicio público esencial como es el transporte escolar con soluciones eficaces y urgentes, sin cargar la responsabilidad en quienes menos pueden asumirla», ha asegurado Antonio Vera, presidente de ANPE Extremadura.