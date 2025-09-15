HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Foto: Protesta en Caminomoristo. En vídeo, concentración en Valencia del Ventoso ante la falta de transporte escolar.

Cientos de familias se manifiestan por el transporte escolar: «Nos han abandonado, es vergonzoso»

5.000 alumnos extremeños vuelven a quedarse sin autobús que le lleves desde sus municipios a los colegios e institutos y las familias protestan en las paradas y las puertos de los centros educativos de institutos

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:18

Cientos de familias de Extremadura se han manifestado este lunes ante la falta de transporte escolar. Es la tercera jornada lectiva del curso ... 2025-2026 y 5.000 alumnos siguen sin un autobús que les lleves desde sus municipios hasta sus colegios e institutos. El conflicto se ha enquistado y los afectados, miles de estudiantes del entorno rural, denuncian abandono.

