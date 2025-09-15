Cientos de familias se manifiestan por el transporte escolar: «Nos han abandonado, es vergonzoso»

Cientos de familias de Extremadura se han manifestado este lunes ante la falta de transporte escolar. Es la tercera jornada lectiva del curso ... 2025-2026 y 5.000 alumnos siguen sin un autobús que les lleves desde sus municipios hasta sus colegios e institutos. El conflicto se ha enquistado y los afectados, miles de estudiantes del entorno rural, denuncian abandono.

De norte a sur de la región, las familias han protestado desde primera hora de la mañana de este lunes para defender su derecho a la educación. En Cabeza la Vaca, Fuentes de León, Montemolín, Valencia del Ventoso, Santa María de Navas, Alconchel, Don Benito, Caminomorisco, Alcántara… La lista de pueblos en los que han alzado la voz es extensa. Lo han hecho tanto en las paradas de autobús como en las puertas de los centros educativos.

Hay 170 municipios afectados por esta situación que familias, sindicatos y grupos políticos tildan de «caos sin precedentes».

Al grito de 'transporte ya' y con pancartas en las que se puede leer 'con la educación no se juega', las familias se han concentrado en las paradas de autobús y en las puertas de los centros educativos. No entienden cómo el problema no se ha solucionado ya.

«Estamos cansados de reivindicar los derechos que nos pertenecen. Nos han abandonado. Se han olvidado del mundo rural y tenemos los mismos derechos que quienes viven en las ciudades», lamenta Jennifer González, presidenta de la AMPA del colegio público Los Ángeles en Caminomorisco, un centro que recibe a alumnos de varias alquerías de Las Hurdes y para ellos el autobús es indispensable. A primera hora, algunos de ellos han esperado en las paradas, pero de nuevo, el transporte no ha llegado.

Ampliar Dos niños de Cambroncino esperando sin éxito en la parada del autobús que le debería llevar al colegio de Caminomorisco. Hoy

«En el colegio hay caos e incertidumbre. No nos proponen soluciones, hay falta de información y han tenido suficiente tiempo para solucionar el problema. Es una vergüenza», añade González, que este lunes se ha concentrado junto a otras familias a las puertas de su centro y han caminado hasta el instituto de la localidad de Caminomorisco, también afectado por esta situación.

También en el Instituto Francisco Vera, de Alconchel, no han dudado en protestar. Lo han hecho familias, alumnos y profesores en un centro que recibe estudiantes desde localidades como Cheles, Higuera, Táliga, Villanueva y Olivenza. «Que estemos así a estas alturas en un sinvivir. Nadie tiene información de nada, llamamos a la Consejería y nadie responde. En el instituto no les dicen nada. Es vergonzoso», comenta Tania Ripado, presidenta de la AMPA de dicho instituto.

Tiene dos hijos (uno de 13 y otro de 15 años). «N están yendo y en la justificación de la falta y, al igual que muchas madres, estamos poniendo que es justificada por falta de transporte escolar», lamenta Ripado.

Estas reivindicaciones se suman a las que ya comenzaron en la tarde del domingo. Es el caso de las familias del IES San Pedro de Alcántara, que se manifestaron a las puertas de ese instituto y este lunes hacen lo mismo en Brozas, uno de los municipios más afectados por tener muchos alumnos en ese centro.

Alumnos que no van a clase

De hecho, la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos (Freampa) convocaron concentraciones en las puertas de los centros educativos en señal de protesta y así lo han hecho también en institutos como el Luis Chamizo de Don Benito, donde este lunes han vuelto a faltar a clase en torno a un 20% de los estudiantes que necesitan usar el autobús para llegar.

Su director, Antonio Molina, asegura que no han recibido ningún tipo de comunicación por parte de la Consejería de Educación durante este fin de semana y de las 12 líneas que trasladan alumnos desde las Vegas Altas y La Serena a este centro solo una ha realizado el servicio.

Más allá de protestas en los centros educativos, también ha habido manifestaciones los puntos de recogida de alumnos de los distintos municipios. En Cabeza la Vaca, los estudiantes se han acercado hasta la parada en señal de protesta y en Salvatierra de los Barros ya han anunciado que harán eso mismo cada día. Esperarán un tiempo prudencial y si no se presenta el autobús regresarán a casa sin desplazarse al instituto.

Las familias tampoco han recibido ningún mensaje a través de la plataforma de Rayuela que calme la situación ante la falta de autobuses en 223 rutas tras quedar desiertas las licitaciones y recibir orden de la Junta para prestar el servicio. Sin embargo, desde que ha empezado el curso, las empresas no se han presentado a recoger a los alumnos.

El conflicto incluso ha llegado a los tribunales después de que el pasado jueves, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Mérida denegó las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo regional -a través de una denuncia interpuesta por la consejera Mercedes Vaquera- para intentar obligar a las empresas de la región que rechazan cubrir las 223 rutas. A estas las había denunciado por supuesta coacciones para intentar modificar los precios de dicho servicio, según ha indicado la Junta.

Al Defensor del Pueblo

Pero el problema ha ido escalando y por el momento no hay solución. El PSOE extremeño ha anunciado que llevará el conflicto del transporte escolar al Defensor del Pueblo. El líder regional de los socialistas, Miguel Ángel Gallardo, avanzó el sábado que su partido emprenderá acciones legales para restablecer el servicio: «En Extremadura está pasando lo que nunca ha ocurrido: que un derecho constitucional como es la educación no se pueda ejercer por parte de la ciudadanía».

Por el momento, las soluciones aportadas por la Administración educativa regional para intentar solucionar este insólito inicio del curso escolar ha sido una propuesta de educación telemática y abonar 0,26 euros a los padres por kilómetro recorrido para trasladar a sus hijos a los centros educativos.

Críticas de los docentes

Son medidas que critican de forma tajante los sindicatos educativos. El sábado, el Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) mostró su apoyo a las movilizaciones anunciadas. Los docentes aseguran que la falta de transporte para trasladar a los alumnos a sus centros es un golpe a la línea de flotación de la igualdad de oportunidades, sobre todo en contextos donde la educación depende en gran medida de la movilidad (en zonas rurales).

Tilda de ilegal que la medidas de clases telemáticas no pase por mesa sectorial con los representantes del profesorado para analizar la iniciativa.

Por su parte, ANPE exige a la Consejería de Educación soluciones eficaces. Manifiesta su profunda preocupación por la situación. «Desde ANPE consideramos inadmisible que se utilice a los escolares y a las familias como rehenes de disputas empresariales o administrativas. La educación extremeña no puede quedar a merced de intereses particulares ni de una financiación insuficiente. La Junta debe garantizar un servicio público esencial como es el transporte escolar con soluciones eficaces y urgentes, sin cargar la responsabilidad en quienes menos pueden asumirla», asegura Antonio Vera, presidente de ANPE Extremadura.