Tercera jornada sin transporte escolar para 5.000 alumnos extremeños Las familias protestan en paradas y puertas de institutos y en los centros educativos lamentan que no tienen ninguna comunicación de la Junta para intentar calmar la situación

Familias de Cabeza la Vaca protestan este lunes en la parada del autobús ante la falta de transporte escolar.

Álvaro Rubio Cáceres Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:24

Tercera jornada sin transporte escolar para más de 5.000 alumnos de Extremadura. Lo confirman los centros educativos y las familias, que un día más han visto cómo los estudiantes no han llegado a los institutos en muchos casos y otros han esperado sin éxito a un autobús en la parada de sus municipios.

Las familias tampoco han recibido ningún mensaje a través de la plataforma de Rayuela que calme la situación ante la falta de autobuses en 223 rutas tras quedar desiertas las licitaciones y recibir orden de la Junta para prestar el servicio. Sin embargo, desde que ha empezado el curso, las empresas no se han presentado a recoger a los alumnos.

Ante eso, sindicatos educativos, grupos políticos de la oposición y familias critican la gestión de la Junta en este asunto y ven la situación «inaceptable». De hecho, Freampa ha convocado concentraciones a partir en las puertas de los centros educativos en señal de protesta, aunque en algunos institutos desde la tarde del domingo ya las han empezado las.

Es el caso de las familias afectadas del IES San Pedro de Alcántara, que se manifestaron a las puertas de ese instituto y este lunes harán lo mismo en Brozas, uno de los municipios más afectados por tener muchos alumnos en ese centro.

Lo que ya se está viendo este lunes son paradas llenas de estudiantes esperando a los autobuses y sin ninguna respuesta. En Cabeza la Vaca, los estudiantes se han acercado hasta el punto de recogida en señal de protesta. En otro municipios como Salvatierra de los Barros han propuesto que cada día vayan hasta la parada, esperen un tiempo prudencial y si no se presentan regresen a casa sin desplazarse al instituto.

Los alumnos no van a clase

En este lunes las faltas a clase de los alumnos continúan. «En el instituto Luis Chamizo de Don Benito faltan en torno al 20% de los estudiantes que usan el transporte escolar», lamenta su director, Antonio Molina, que asegura que no han recibido ningún tipo de comunicación por parte de la Consejería de Educación durante este fin de semana y de las 12 líneas que trasladan alumnos desde las Vegas Altas y La Serena este centro solo una ha realizado el servicio.

En el instituto de la Universidad Laboral en Cáceres sucede algo similar. En este caso también es un centro que cuenta con numerosos usuarios de transporte escolar, pues muchos de a sus alumnos llegan desde distintos pueblos de los alrededores de la capital cacereña.

En total hay 170 municipios afectados por esta situación que se ha ido enquistando y muchos de los alumnos afectados no tienen alternativa para llegar a clase, lo que ha generado gran preocupación entre familias y centros educativos.

Hay que recordar que tras las licitaciones desiertas y las convocatoria urgentes por parte de la Junta para prestar el servicio de transporte escolar (hay 579 rutas que usan 16.000 alumnos extremeños), el pasado jueves, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Mérida denegó las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo regional -a través de una denuncia interpuesta por la consejera Mercedes Vaquera- para intentar obligar a las empresas de la región que rechazan cubrir las 223 rutas. A estas las había denunciado por supuesta coacciones para intentar modificar los precios de dicho servicio, según ha indicado la Junta.

Al Defensor del Pueblo

Pero el problema ha ido escalando y por el momento no hay solución. El PSOE extremeño ha anunciado que llevará el conflicto del transporte escolar al Defensor del Pueblo. El líder regional de los socialistas, Miguel Ángel Gallardo, avanzó el sábado que su partido emprenderá acciones legales para restablecer el servicio: «En Extremadura está pasando lo que nunca ha ocurrido: que un derecho constitucional como es la educación no se pueda ejercer por parte de la ciudadanía».

Por el momento, las soluciones aportadas por la Administración educativa regional para intentar solucionar este insólito inicio del curso escolar ha sido una propuesta de educación telemática y abonar 0,26 euros a los padres por kilómetro recorrido para trasladar a sus hijos a los centros educativos.

Críticas de los docentes

Son medidas que critican de forma tajante los sindicatos educativos. El sábado, el Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) mostró su apoyo a las movilizaciones anunciadas. Los docentes aseguran que la falta de transporte para trasladar a los alumnos a sus centros es un golpe a la línea de flotación de la igualdad de oportunidades, sobre todo en contextos donde la educación depende en gran medida de la movilidad (en zonas rurales).

Tilda de ilegal que la medidas de clases telmáticas no pase por mesa sectorial con los representantes del profesorado para analizar la iniciativa.

Por su parte, ANPE exige a la Consejería de Educación soluciones eficaces. Manifiesta su profunda preocupación por la situación. «Desde ANPE consideramos inadmisible que se utilice a los escolares y a las familias como rehenes de disputas empresariales o administrativas. La educación extremeña no puede quedar a merced de intereses particulares ni de una financiación insuficiente. La Junta debe garantizar un servicio público esencial como es el transporte escolar con soluciones eficaces y urgentes, sin cargar la responsabilidad en quienes menos pueden asumirla», asegura Antonio Vera, presidente de ANPE Extremadura.