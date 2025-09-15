Familias de Las Hurdes urgen una solución a la Junta: «Estamos sin transporte, sin internet y con el colegio en obras» El Ampa del CRA Valdelazor celebra esta tarde una asamblea extraordinaria para acordar acciones de protesta «ante el abandono de la escuela rural»

Ana B. Hernández Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:43

Un tercio de los 60 alumnos de entre 3 y 11 años que cada día acuden al Centro Rural Agrupado (CRA) Valdelazor, en Nuñomoral (Las Hurdes), no pueden asistir a clase por falta de transporte escolar. Son parte de los más de 5.000 escolares extremeños afectados por el conflicto que ha enturbiado de manera exponencial el arranque del curso en la región.

Por tercer día consecutivo, los padres y madres de los alumnos de El Gasco, Fragosa, Martilandrán y Cerezal se han tenido que organizar para evitar que sus hijos pierdan otro día de clase. «Pero el problema que tenemos va más allá de la falta de una ruta escolar», indica Elaine Schneider, secretaria del ampa del CRA.

«La dirección del colegio se ha negado directamente a dar las clases online -medida decidida por Educación para paliar la falta de transporte escolar- porque no hay internet«, explica. »Es una de las consecuencias de las obras de adecuación que se llevan a cabo en el centro, y que están generando más problemas a nuestros hijos porque no se cumplen los mínimos en cuanto a seguridad y limpieza«.

«El curso escolar ha comenzado de manera abrupta, pero en nuestro caso las condiciones son del siglo pasado», resume la secretaria del ampa y madre de un alumno afectado por la falta de transporte escolar. «El 11 de septiembre, además de descubrir que la ruta escolar de El Gasco no iba a estar operativa al no haberse adjudicado a ninguna empresa (esta ruta traslada a 20 niños de entre 3 y 11 años a diario) nos encontramos, gracias a las madres que se vieron obligadas a llevar a sus hijos, que el colegio está en una situación de completa insalubridad por el acometimiento de obras de mejora. Agradecemos las obras de mejora, pero consideramos que no se deben realizar coexistiendo con nuestros hijos e hijas, puesto que no se cumplen los mínimos en cuanto a seguridad y limpieza».

Según detalla, «el comedor se ha convertido en un almacén de materiales en el que los niños y niñas comen con polvo y tierra y con restos de cemento, cal y arena. Las trabajadoras del comedor limpian todo lo que pueden, pero la obra se está realizando en las dependencias anexas. Las aulas están sucias, con restos de cemento y materiales de construcción y tampoco tienen puertas. Además, nuestros hijos se han quedado sin patio, puesto que están levantando todo el suelo, y deben de jugar en un pequeño patio interior o en la única pista que ha quedado fuera de las actuaciones de las obras, que está al sol toda la mañana».

Ante esta situación, las familias reclamaron soluciones a la Consejería de Educación. «Nuestra sorpresa ha sido que nos han respondido a todas el mismo mensaje, en el que le quitan hierro al asunto y consideran que nuestros hijos ahí están estupendamente y poco más que somos unas quejicas». La Junta reconoce los inconvenientes y molestias que generan las obras en su respuesta, pero resalta que «se procura con la gran experiencia, profesionalidad y entrega de nuestros técnicos, que dichos efectos indeseados no supongan peligro para los alumnos y que afecten lo menos posible a la actividad educativa».

Sin portátiles y sin móviles

Las clases telemáticas para paliar la falta de transporte escolar no son posible en el CRA. «En nuestro centro no hay portátiles con webcams, pero por no haber, no hay ni internet debido a las obras. Además, ninguno de nuestros hijos tienen ordenadores de uso personal, por no tener, no tienen ni móvil la mayoría (son todos menores de 12), ni tienen porqué tenerlo. Y muchas de nosotras no tenemos una red de apoyo con la que poder dejar a nuestros hijos. Es por ello por lo que el colegio se ha negado a impartir clases online».

El ampa ha convocado una asamblea extraordinaria para las 18 horas de esta tarde «para planificar acciones conjuntas». Lamenta que «de nuevo los niños de las zonas rurales, con las que tanto se les llena la boca a nuestros políticos, se ven en severas condiciones de desigualdad con respecto a sus compañeros de la ciudad».

Estas familias no son las únicas que a lo largo y ancho del territorio están denunciando su situación y llevando a cabo acciones de protesta. Las afectadas por la falta de transporte del IES San Pedro de Alcántara protagonizaron ayer una manifestación a las puertas del centro educativo y hoy harán lo mismo en la localidad de Brozas.