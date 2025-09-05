La Junta denuncia ante los juzgados al grupo de empresas que renunció al transporte escolar de 240 rutas

La Junta de Extremadura ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción de guardia de Mérida a «un grupo minoritario» de empresas por no acudir ... a la licitación de 240 rutas de transporte escolar (en total hay 575) y pide como medida cautelar garantizar un servicio que, a pocos días, de que comience el curso, está aún en el aire.

La situación afecta a 7.000 escolares de la región que tendrían que usar el transporte escolar cuya licitación ha quedado desierta. Un grupo de empresas del sector no se presentó al concurso pese a que según ha indicado la portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano, «en el año 2024 suscribieron un acuerdo que suponía elevar la inversión en este servicio» y en el que se fijaban los precios por los que se iban a ofrecer dichas rutas.

Según la Junta, se trata de un acuerdo marco del que luego derivan licitaciones y contratos concretos. «La mayoría de las empresas han licitado con arreglo a ese acuerdo, pero otras lo han suscrito y luego no se han presentado a las licitaciones», ha explicado Manzano para referirse a un supuesto incumplimiento de dicho acuerdo marco.

Según ha detallado Manzano, esa firma «suponía en la mayoría de las rutas un incremento de un 20% y en determinadas de hasta un 50%, que se ha traducido en más de 16 millones de euros de financiación». Ha insistido en que se suscribió por unanimidad con todas las empresas del sector.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano ha asegurado que lo hacen «en defensa del derecho a la educación de todos los ciudadanos extremeños, en la garantía de la prestación de un servicio fundamental y vital como es el transporte escolar». Ha insistido en que «este es un Gobierno decidido a cumplir con lo que es nuestra obligación, que es garantizar esa prestación del servicio y que no va a dudar en acudir a todos los medios legales, a todos los medios e instrumentos que nos proporciona el ordenamiento jurídico, para que esos servicios se presten en Extremadura».

Preguntada por si se puede obligar a una empresa a prestar un servicio, la portavoz regional ha indicado que «son esenciales y fundamentales, y están en un acuerdo que es la cobertura jurídica de unos compromisos a los que ha llegado nuestro Gobierno, una responsabilidad que ellos manifestaron tener».

Ha apunta que la Consejería de Educación ha trabajado desde el primer momento en saber qué es lo que estaba sucediendo. «Ahora hay un punto de no retorno y vamos a utilizar todos los instrumentos jurídicos que tenemos a nuestra disposición para garantizar el servicio».