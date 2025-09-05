HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de estudiantes haciendo uso de las rutas de transporte escolar. Hoy

La Junta denuncia ante los juzgados al grupo de empresas que renunció al transporte escolar de 240 rutas

Pide medidas cautelares para garantizar el servicio que a pocos días de que empiece el curso está en el aire y asegura que han incumplido un acuerdo de precios firmado en 2024

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:02

La Junta de Extremadura ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción de guardia de Mérida a «un grupo minoritario» de empresas por no acudir ... a la licitación de 240 rutas de transporte escolar (en total hay 575) y pide como medida cautelar garantizar un servicio que, a pocos días, de que comience el curso, está aún en el aire.

