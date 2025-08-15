Los vecinos de Jarilla, Cabezabellosa y Villar pueden regresar a sus casas

Ana B. Hernández Viernes, 15 de agosto 2025, 16:31 | Actualizado 17:50h. Comenta Compartir

La situación del incendio que comenzó en Jarilla el pasado martes se encuentra en un estado peor de lo que se esperaba esta mañana. No obstante, la evolución del fuego sí permite el regreso a sus casas de los vecinos de los tres pueblos evacuados, alrededor de 700, de los que unos 250 se encuentran en el pabellón de la ciudad deportiva de Plasencia, una quincena en el Seminario y otra docena en una residencia de Baños de Montemayor.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado minutos después de la cuastro de la tarde que se levanta la evacuación de Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia, así como el confinamiento de Oliva de Plasencia, decisiones acordadas en la última reunión del CECOPI.

El mando de emergencia ha recomendado, en cualquier caso, que los vecinos de estos municipios esperen a ser informados por los cauces oficiales antes de regresar a sus domicilios. La idea es no colapsar los accesos. Por ello, el consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha reiterado que le preocupa que todos aquellos desalojados que no se encuentran en la ciudad deportiva de Plasencia intenten volver al mismo tiempo, y ha reiterado que esperen a recibir información por los medios de comunicación y redes sociales para que la vuela se puede hacer una manera gradual. A las 17.42, se ha informado que todos los desplazamientos de vuelta "se realizarán exclusivamente por la N-630".

La parte negativa de la evolución de este incendio es que se mantiene el confinamiento de Casas del Monte que se ha acordado pasadas las dos debido al intenso humo del incendio, que se ha reactivado a causa del viento a primera hora de la tarde. El cambio en la dirección del viento ha hecho que las llanas que se combatían en El Torno hayan girado hacia el otro lado de la sierra y que la gran humareda que han provocado haya casi tapado Casas del Monte.

Además, no se descarta que la población tenga que ser evacuada. Tanto Guardiola como el consejero de Presidencia han pedido a los vecinos que estén preparados por si se ordena el desalojo del pueblo y tengan sus principales pertenencias y documentos a mano. En la localidad ya se ha instalado un dispositivo de autobuses y ambulancias por si finalmente es necesaria la evacuación.

Igualmente, se ha recomendado a los vecinos que se encuentran en su segunda residencia en Casas del Monte y a los alojados en casas rurales que salgan de la localidad para facilitar una salida progresiva por si se cumple el peor de los escenarios. En cualquier caso, la orden de confinamiento todavía no se ha producido.

Evacuación

Su evacuación dependerá de la marcha de las tareas de extinción que se centran en este frente del fuego de Jarilla. Pero se confía en que el desalojo del pueblo no sea preciso si se cumple la previsión, «que marca un cambio en la dirección de viento hacia Plasencia a las 20 horas», ha explicado Bautista.

Asimismo, el frente de Valcorchero, en las inmediaciones de Plasencia, y el del embalse de Gabriel y Galán preocupan también en este fuego, pero especialmente el de Casas del Monte porque ha entrado en una zona de pinos, que podría propagar las llamas con mucha rapidez si los efectivos que trabajan sobre el terreno no logran pararlas.

El resto de incendios en la región no han sufrido cambios. De ellos, el principal es el de Alburquerque/Aliseda. También hay fuegos activos en Llerena, Burguillos del Cerro, Cañamero y Casas de Don Pedro.

