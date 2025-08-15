Las autoridades piden que no se genere alarmismo tras los bulos del incendio de Jarilla La Guardia Civil elabora este viernes un inventario de los bienes e inmuebles en los pueblos afectados, que los consejeros de Presidencia y de Gestión Forestal trasladarán de primera mano a las personas evacuadas

María Fernández Cáceres Viernes, 15 de agosto 2025, 11:20 | Actualizado 11:31h.

El consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha pedido a la población que se informe del estado y evolución de los incendios forestales a través de los canales oficiales y medios de comunicación para evitar bulos que generan alarmismo. En las redes sociales se han publicado vídeos falsos en los que se da a entender que varias viviendas de las poblaciones evacuadas por el incendio originado en Jarilla en la tarde-noche del pasado martes se han quemado. «Hasta ahora, Extremadura había dado ejemplo en otros incendios por la inexistencia de bulos», ha señalado. «A pesar de que se ha producido en alguna casa antigua, no son viviendas habituales según las primeras informaciones», ha añadido.

Esta circunstancia ha casuado desasosiego e incertidumbre entre los vecinos evacuados por el fuego y que se alojan mayoritariamente en el pabellón de la ciudad deportiva de Plasencia. «Esperan información certera, no bulos, por tanto pido que no hagamos casos de las redes sociales, que solo a través de los canales oficiales se obtenga la información».

En el día de ayer, Bautista confirmó que sí había habido afectaciones a valorar, si bien no eran importantes en número. «Hablamos de casas aisladas, quizás no en el casco urbano, por tanto no me atrevo tampoco a anticiparlo, puesto que hay que valorar la situación en condiciones de seguridad», explicó Abel Bautista entonces.

Este viernes, ha reiterado que los daños son escasos y que según las primeras informaciones que maneja, no se trata de primeras viviendas. Para generar certidumbre, solicitó ayer por la noche que se haga un inventario de los bienes e inmuebles afectados y en la mañana de hoy, la Guardia Civil recorre los pueblos para ofrecer al Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) dicho inventario.

Una vez que disponga del documento, ha anunciado que acudirá junto al consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, a informar de primera mano a las personas evacuadas «para que no circulen documentos que no corresponden a la realidad, vídeos que no se corresponden con el incendio y actuaciones que nada tienen que ver con las que se están realizando aquí».

Después de una dura tercera jornada de lucha contra el fuego, con las llamas de Jarilla saltando la A-66 y obligando a cerrar un tramo de 25 kilómetros de autovía, además de confinar a Oliva de Plasencia, y la declaración de un nuevo incendio en Campiña Sur que ha obligado a más confinamientos y cortes de carreteras, Extremadura se mantiene en una situación operativa de nivel 2 debido a la simultaneidad de incendios en diversos puntos de la geografía regional.

No obstante, de «situación extrema» se ha pasado a «la mejor de las previsiones» tras el transcurso de esta noche. La comunidad mantiene desalojados tres municipios -Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa- y confinados dos más: Oliva de Plasencia y Villagarcía de la Torre. Según ha adelantado Bautista, aunque el peor escenario indica que mañana seguirán evacuados, no descarta que durante el día de hoy se pueden adelantar las previsiones. «Si puede ser, será», ha dicho. El incendio ha calcinado 4.800 hectáreas y tiene 50 kilómetros de perímetro.

En total, el dispositivo de emergencia de este incendio forestal ha movilizado a más de 225 militares de la UME (Unidad Militar de Emergencias), 14 unidades de bomberos forestales, 12 medios aéreos, 6 agentes del medio natural, 7 técnicos de extinción, efectivos del Miteco, bomberos del SEPEI, Guardia Civil y Cruz Roja. También a técnicos de Protección Civil y Emergencias, trabajadores sociales y psicólogos.

Desaparecido en Llerena

Sobre la supuesta desaparición de un hombre en el incendio de Llerena declarado en el día de ayer, Bautista ha relatado que la Guardia Civil puso a disposición de varios agentes para la búsqueda de este varón, «pero sin saber qué se estaba buscando porque no había información certera». El consejero ha dicho que problablemente también se ha tratado de un bulo, ya que «no se sabe realmente si hay un desaparecido» y que «tampoco hay indicios suficientes para afirmarlo».