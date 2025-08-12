Un incendio en Castilla-La Mancha obliga a confinar una localidad cacereña y a cortar tres carreteras

El viento ha complicado el incendio que ya ha calcinado 400 hectáreas.

La Junta de Extremadura ha activado este lunes a las 21.00 horas la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex), debido a un fuego que se ha originado en Navalmoralejo (Toledo) y se ha extendido a nuestra región. Medios del Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) estaban colaborando desde su inicio en el control y extinción del incendio aunque, poco después, las llamas han pasado a la comunidad extremeña.

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado la incorporación de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para colaborar en la extinción del incendio forestal, tras la activación del nivel 2. Debido a la velocidad del incendio, empujado por los fuertes vientos, ha obligado a adoptar medidas preventivas de desalojos, confinamientos y cortes de carreteras.

Así, se ha procedido al desalojo de la localidad de Navalmoralejo, cuya población ha sido evacuada a la localidad cacereña de Villar del Pedroso, en la comarca de La Jara cacereña. Además, a las doce de la noche una parte de la población de este municipio cacereño fue alejada de la zona de manera preventiva. El resto de vecinos así como los del municipio aledaño de La Estrella (Toledo) fueron confinados en sus casas.

El Ayuntamiento de de Villar del Pedroso ha emitido varios bandos a lo largo de la noche para informar a los vecinos de la situación y recordarles que hasta nuevo aviso la gente debe permanecer en sus viviendas con ventanas y puertas cerradas. Para las personas cuyas casas se encuentran en riesgo, tanto de esta localidad como las de Navalmoralejo, se han habilitado varios espacios para realojarlos, como el Centro de Mayores y la Casa del Labrador. Allí se han trasladado hasta que mejore la situación.

Mientras se mantengan las medidas de confinamiento, los servicios municipales permanecerán cerrados, como la piscina, el campamento, la biblioteca...

«Se ruega hacer un uso mínimo del agua para no vaciar los depósitos de agua y así permitir a los medios de extinción poder cargar las cisternas», solicitan desde el Consistorio cacereño.

Por otro lado,el fuego también obligaba a cortar esta madrugada tres carreteras. A las 2.30 horas se cerraba al tráfico la CC-432, desde Villar del Pedroso hasta la carrtera EX-387; la EX-387, desde el cruce con la vía CC-432 hasta el límite provincial con Toledo; y la carretera CC-433, que conecta las localidades de Villar del Pedroso y Caldelacasa de Tajo, ambas en la provincia de Cáceres. Esta última vía fue reabierta a la circulación pasadas las 7 de la mañana de este martes.

En el lugar se encuentran trabajando desde anoche varias patrullas de la Guardia Civil pertenecientes a la Compañía de Navalmoral de la Mata. A ellas se han unido esta mañana agentes de la USECIC.

Dispositivo

El dispositivo de extinción de incendios forestales del Infoex ha movilizado a siete unidades de bomberos forestales, dos equipos de maquinaria pesada, dos agentes del medio natural, dos técnicos de extinción, efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Guardia Civil y Cruz Roja; así como técnicos de Protección Civil y Emergencias.

Asimismo, se ha constituido el Cecopi unificado de Castilla La Mancha y Extremadura, cuyo puesto de mando único se ha desplazado a Navalmoralejo.

«Los medios y recursos de la Junta de Extremadura, así como aquellos dependientes de otras administraciones continúan trabajando para que esta emergencia tenga la menor incidencia posible en la población, sus bienes y el medio ambiente», señala la Junta de Extremadura.