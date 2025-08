Declarado el nivel 1 de peligrosidad por un incendio en Oliva de Mérida

Tania Agúndez Badajoz Lunes, 4 de agosto 2025, 15:59 | Actualizado 16:07h. Comenta Compartir

Los efectivos del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan Infoex) trabajan en la tarde de este lunes en la extinción de un fuego declarado en el término municipal de Oliva de Mérida.

Las llamas afectan a una zona de pasto y matorral y se ha registrado cerca de edificaciones aisladas. Por esta razón, a las 15.20 horas se ha activado el nivel 1 de peligrosidad.

En el lugar intervienen seis unidades de bomberos forestales, cuatro medios aéreos, un equipo de maquinaria pesada y un agente del medio natural.

Niveles de peligrosidad

La graduación de los incendios en distintos niveles se refiere a su gravedad potencial, a la evolución que se prevé que tengan y a los elementos a los que puede afectar. El Plan Infoex de lucha contra incendios de Extremadura los gradúa de 0 a 3.

El nivel 0 indica que puede ser controlado por los medios destinados a ello y que no presentan peligro para personas o bienes de naturaleza no forestal. Se otorga a cualquier incendio forestal declarado, solo por existir, una vez que se comprueba que no es una falsa alarma.

Los incendios de nivel 1 son los que pueden ser controlados por medios adscritos al Plan Infoex, pero en su posible evolución pueden afectar a la vida de personas y bienes de naturaleza no forestal. Por ejemplo, los que se producen en zonas periurbanas o cerca de edificaciones aisladas; también los que avanzan hacia una carretera en la que puede haber personas que se vean afectadas por el humo o las llamas.

Cuando se declara el nivel 2 se requiere ayuda extraordinaria de medios no adscritos al Plan Infoex y de fuera de la región, como la UME (Unidad de Emergencias del Estado) o BRIF (Brigadas de Incendios Forestales) siempre y cuando vengan de otras comunidades autónomas, porque Extremadura cuenta con su propia BRIF con base en Pinofranqueado.

El nivel 3 no se ha declarado nunca en España. Es la graduación máxima y compete declararlo al Ministerio del Interior en el caso de que se puedan ver afectados intereses nacionales. El resto de los niveles los declara la consejería competente, a petición de los responsables del Infoex.

Operativo de extinción

El aviso de que hay un incendio forestal llega hasta los equipos de extinción a través del teléfono de emergencias 112 o de los puestos de vigilancia fijos de 24 horas del Plan Infoex y de ahí se pasa a las centralitas de incendios forestales de Cáceres o de Badajoz, en función de los datos de ubicación de los que se disponga. Si la alerta llega vía 112, lo primero que se hace es corroborar con el puesto fijo de vigilancia, que realmente existe.

Son los primeros pasos que se dan ante un incendio. Lo siguiente es avisar desde la centralita, al técnico de guardia, conocedor de la zona, la situación de riesgo del día y otros factores, que será quien decida la movilización de medios. Esta puede variar desde enviar a un agente del medio natural y un medio terrestre a aumentar esa dotación y complementarla, incluso, con medios aéreos.

Los medios terrestres salen automáticamente hacia el incendio y lo que tarden en alcanzarlo depende de su ubicación. Por ejemplo, en incendios a pie de carreteras o caminos no hay problema, pero en los que se producen en lugares difíciles el tiempo puede aumentar.

En el caso de los medios aéreos, la salida siempre será más dilatada. Desde que se recibe el aviso hasta que un helicóptero se pone en marcha pueden pasar entre 10 y 15 minutos, mientras que el hidroavión único del que se dispone en Extremadura, ese tiempo de puesta en marcha se dilata entre media hora y 45 minutos. Datos a tener en cuenta para entender que es imposible que alguno de estos medios llegue ipso facto al lugar desde el que se le reclama para extinguir un incendio.