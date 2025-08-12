Óscar Fernández, alcalde de Villar del Pedroso: «Anoche parecía el infierno» El primer edil de la localidad extremeña confinada por el incendio entre Castilla-La Mancha y Extremadura señala que el fuego continúa descontrolado

Así se veía el incendio durante la pasada noche desde Villar del Pedroso. En el círculo, Óscar Fernández.

«Anoche parecía el infierno». Así describe Óscar Fernández, alcalde de Villar del Pedroso, las horas de angustia que se vivió en este municipio extremeño ubicado en la comarca de La Jara cacereña, junto a la provincia de Toledo.

El primer edil ha atendido a HOY tras salir de la reunión con protección civil y al ser cuestionado por la situación del fuego que ya ha calcinado más de 3.200 hectáreas es claro y conciso: «El fuego sigue descontrolado».

«Por el día no se ve dónde están las llamas, pero anoche... esto parecía el infierno», detalla.

Fernández explica que el fuego llegó durante la noche a los patios de varias viviendas aisladas cerca del Arroyo Morcillo y sobre las doce de la noche cuatro vecinos fueron alejados de la zona de manera preventiva. El resto de vecinos así como los del municipio aledaño de La Estrella (Toledo) fueron confinados en sus casas.

De los siete vecinos de Navalmoralejo que fueron trasladados a la localidad cacereña, «sólo quedan tres, el resto han optado por marcharse a casas de familiares, amigos y segundas residencias», apunta el regidor.

Estado del incendio

La Junta de Extremadura activó este lunes a las 21.00 horas la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex), debido al fuego que se originó en Navalmoralejo (Toledo) y se extendió a nuestra región. Medios del Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) estaban colaborando desde su inicio en el control y extinción del incendio aunque, poco después, las llamas pasaron a la comunidad extremeña.

El incendio iniciado en Castilla-La Mancha ya ha calcinado 3.256 hectáreas, de las cuales el 75 % se encuentran en Extremadura.

A lo largo de la mañana se han ido incorporando los medios aéreos al dispositivo que ha estado deplegado durante toda la noche. Según explica el consejero de Presidencia, Abel Bautista, a mediodía estaban operando 12 medios aéreos.

En este momento hay un 50% del perímetro estabilizado. «Los efectivos trabajan para seguir progresando y continuar estabilizando los frentes. La situación ahora mismo es favorable, aunque hay que recordar que a partir de las 15.30 horas Extremadura puede sufrir episodios de tormenta seca con la caída de algún rayo. Por lo tanto, hay que tener cuidado y precaución, no sólo por este incendio, sino por el riesgo que hay en toda la región. Por eso, tanto medios del Infoex como Protección Civil se mantienen en situación de prealerta», señala Bautista.