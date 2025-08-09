La reactivación del incendio en Aldea del Cano obliga a cortar la N-630

Tania Agúndez Badajoz Sábado, 9 de agosto 2025, 19:03 | Actualizado 19:36h. Comenta Compartir

Medios del Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) trabajan de nuevo en la tarde de este sábado en el incendio en el término municipal cacereño de Aldea del Cano. Se trata de una reactivación del fuego que se registró este viernes y que calcinó más de mil hectáreas. En concreto, las llamas arrasaron 1.127 hectáreas, según los primeros cálculos de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. De este modo, este incendio se convierte en el noveno de grandes dimensiones en Extremadura de esta temporada. A las 18.25 horas de este sábado se ha vuelto a declarar el nivel 1 de peligrosidad por afección a edificaciones aisladas y carreteras.

El humo ha obligado a cortar la N-630. El tramo cerrado abarca desde el kilómetro 568 en Valdesalor al kilómetro 575 en Aldea del Cano. La circulación está cortada en ambos sentidos.

En el lugar intervienen cinco unidades de bomberos forestales, cinco medios aéreos, un equipo de maquinaria pesada, dos agentes del medio natural y un técnico de extinción.

Igualmente, Cruz Roja ha vuelto a movilizar también varios recursos como apoyo logístico al dispositivo desplegado en la zona.

Cabe recordar que este viernes se produjo un aparatoso fuego en este mismo lugar, que también obligó a activar el nivel 1 de peligrosidad. De hecho, requirió al alejamiento puntual y confinamiento de varias viviendas localizadas en el paraje conocido como 'Las Albarranas', ubicado en la urbanización 'La Zafra'.

El fuego afectó a una zona de dehesa y matorral. Se dio por estabilizado a media noche, a las doce y media, y entonces se desactivo la peligrosidad.

Noveno gran incendio del verano en Extremadura

Este incendio en Aldea del Cano se ha convertido en el noveno gran incendio del verano en Extremadura. Se suma así a los fuegos de Las Hurdes, con 2.600 hectáreas quemadas; Oliva de Mérida, con 800 hectáreas; Arroyomolinos (Cáceres), con 800 hectáreas calcinadas; Valdecaballeros (Badajoz), con 2.400 hectáreas arrasadas; Trujillo, con 800 hectáreas; de Campolugar, con 1.300; Cáceres, con 1.000 hectáreas quemadas; y Talarrubias, con 800, estos últimos registrados a finales del pasado mes de junio. De este modo, se supera y casi duplica la cifra total registrada en todo el verano del año pasado.

En la campaña de 2024 hubo cinco 'grandes incendios' en Extremadura: Cabeza del Buey, Campanario, Talaván, Ribera del Fresno y Puebla del Maestre. Afectaron a superficies principalmente de pastizal y monte bajo, como está ocurriendo este verano.

Cabe recordar que se considera un 'gran incendio forestal', también conocido como Gran Incendio Forestal (GIF), cuando la superficie quemada supera las 500 hectáreas de terreno. En las Islas Canarias, este umbral es de 250 hectáreas. Los GIF se caracterizan por su gran extensión y magnitud, así como por la alta intensidad del fuego y los recursos que obliga a movilizar, lo que dificulta su extinción.

Niveles de peligrosidad

La graduación de los incendios en distintos niveles se refiere a su gravedad potencial, a la evolución que se prevé que tengan y a los elementos a los que puede afectar. El Plan Infoex de lucha contra incendios de Extremadura los gradúa de 0 a 3.

El nivel 0 indica que puede ser controlado por los medios destinados a ello y que no presentan peligro para personas o bienes de naturaleza no forestal. Se otorga a cualquier incendio forestal declarado, solo por existir, una vez que se comprueba que no es una falsa alarma.

Los incendios de nivel 1 son los que pueden ser controlados por medios adscritos al Plan Infoex, pero en su posible evolución pueden afectar a la vida de personas y bienes de naturaleza no forestal. Por ejemplo, los que se producen en zonas periurbanas o cerca de edificaciones aisladas; también los que avanzan hacia una carretera en la que puede haber personas que se vean afectadas por el humo o las llamas.

Cuando se declara el nivel 2 se requiere ayuda extraordinaria de medios no adscritos al Plan Infoex y de fuera de la región, como la UME (Unidad de Emergencias del Estado) o BRIF (Brigadas de Incendios Forestales) siempre y cuando vengan de otras comunidades autónomas, porque Extremadura cuenta con su propia BRIF con base en Pinofranqueado.

El nivel 3 no se ha declarado nunca en España. Es la graduación máxima y compete declararlo al Ministerio del Interior en el caso de que se puedan ver afectados intereses nacionales. El resto de los niveles los declara la consejería competente, a petición de los responsables del Infoex.