El fuego obliga a evacuar a 700 vecinos de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa y a cortar dos carreteras

El incendio declarado ayer por la tarde entre los valles del Jerte y el Ambroz ha obligado a evacuar tres municipios cacereños y a cortar dos carreteras al tráfico. Pasadas las diez de la noche se acordó desocupar los municipios de Jarilla (139 habitantes) y Villar de Plasencia (231) y se decretó el confinamiento de Cabezabellosa, con una población de 335 habitantes, aunque posteriormente se decidió también evacuar esta localidad. Según las primeras estimaciones, el incendio ha quemado una superficie de 500 hectáreas.

Los vecinos de los tres municipios han ido llegando a lo largo de la noche a los pabellones habilitados en Plasencia, además de reubicarse en casas de amigos y familiares. En el dispositivo han participado patrullas de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana de la compañía de Plasencia y agentes del subsector de Tráfico, quienes han coordinado las labores de evacuación y han garantizado tanto la seguridad de residentes como el acceso de los servicios de emergencia a la zona afectada.

A lo largo de la noche, más de 250 personas evacuadas han sido alojadas en Plasencia. Anoche se habilitaron varios pabellones para los evacuados ante la dificultad de saber cuántas personas habrá evacuadas y cuántas necesitarán refugio, ya que hay que tener en cuenta que durante estas fechas hay un gran número de población flotante en los municipios. Hay 258, la mayoría en el pabellón de la Ciudad Deportiva y el resto, 16, en el seminario placentino.

El dispositivo de emergencia ha movilizado a más de 200 efectivos de extinción. En concreto, han participado 110 militares de la UME, 5 unidades de bomberos forestales, 5 agentes del medio natural Y 5 técnicos de extinción, además de efectivos del Miteco, bomberos del SEPEI, Guardia Civil y Cruz Roja. También técnicos de Protección Civil y Emergencias, trabajadores sociales y psicólogos, así como los alcaldes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa.

Respecto a las carreteras, permanecen cortadas la CC-213, de la A-66 a Cabezabellosa por Villar de Plasencia; y la CC-214, el acceso desde la N-630 a Jarilla. El consejero de Presidencia, Abel Bautista, se encuentra en el puesto de mando avanzado desplazado a Jarilla mientras el consejero de Gestión Forestal, Francisco Ramírez, sigue la evolución del incendio desde el centro operativo regional.

Por otra parte, un incendio activo ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria entre Talavera y Oropesa de Toledo de la línea Madrid-Cáceres. Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros

A las 21:30 horas de ayer, Extremadura activó la situación operativa 2 del Plan Infocaex motivado por doce incendios simultáneos en la región, algo preciso para solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para hacer frente a los fuegos. La situación contempla por posibles daños a la población, bienes y medio ambiente motivado por los fuegos activos.

Posteriormente se fueron dando por controlados y según la última actualización de la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural hay activos siete fuegos. Además del de Jarilla y el de Villar de Pedroso, que ayer se dio por estabilizado al 90%, hay fuegos en Navalmoral de la Mata, Casares de las Hurdes, Malpartida de Plasencia, Cilleros y Santibáñez el Alto.