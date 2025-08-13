Abel Bautista sobre las negativas a evacuar las casas: «Dejemos de intentar ser héroes individuales» El consejero de Presidencia reclama a los vecinos que no se queden en sus viviendas cuando se decide el desalojo de una localidad: «Pido colaboración»

El consejero de Presidencia, Abel Bautista, pide «comprensión y colaboración» a los vecinos que son evacuados por los fuegos que se declaran próximos a sus localidades. Un llamamiento general motivado por el comportamiento durante la madrugada del miércoles de algunos habitantes de Cabezabellosa que se negaban a abandonar sus casas. «Dejemos de intentar ser héroes de manera individual«, ha enfatizado al término de la reunión esta mañana del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi).

Un encuentro al que han asistido también el nuevo consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco José Ramírez, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, entre otros, y en el que se ha determinado que los vecinos de los tres pueblos desalojados por el incendio que afecta a las comarcas de Trasierra y Valle del Jerte, en el norte cacereño, continúen evacuados a la espera de la evolución de los fuegos activos durante la tarde. En concreto, más de 700 vecinos de Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia.

Abel Bautista ha asegurado que la noche ha sido tan complicada en las labores de extinción que «en Cabezabellosa las llamas han estado a nada«. Por eso, aunque al principio había incertidumbre y los vecinos pensaban que el incendio no iba a llegar, motivo por el que «no toda la gente entendió la evacuación, se ha demostrado que era necesaria porque las llamas se han quedado a nada de las casas«.

Es el motivo por el que ha querido lanzar un llamamiento a la comprensión, a la colaboración y a la confianza en los profesionales que trabajan sobre el incendio, «que son los que tienen la experiencia, que son los que tienen los datos, que son los que están sobre el terreno. No ver las llamas cerca de tu casa no quiere decir que no estés en peligro y, por tanto, ese llamamiento a la población nuevamente de colaboración y de confianza. Si no se hubieran adoptado esas medidas, se hubiera puesto en peligro cierto la vida de personas aquí en este incendio de Jarilla».

Seguridad

En este escenario ha querido dejar claro que «la gente que decide quedarse en sus casas de manera voluntaria, para proteger sus bienes con una manguera, no los vamos a dejar si los detectamos, vamos a mandar a la Guardia Civil para que los saquen inmediatamente de sus domicilios».

El consejero ha reconocido que «esto ha ocurrido en este incendio y yo hago un llamamiento para que no ocurra». Aunque comprende que las personas quieran quedarse a defender sus propiedades, «ese no es el camino», insiste. «Aquí hay muchos profesionales que están trabajando y por tanto tenemos que confiar en ellos. Ayer se jugaron la vida en Cabezabellosa y se la van a jugar tantas veces como haga falta porque son unos auténticos héroes. Así que confiemos y dejemos de intentar ser héroes de manera individual porque no va a funcionar y podemos ponernos en peligro y lamentar una desgracia mayor».

El consejero de Presidencia ha insistido en este mensaje tras confirmar que el incendio de Jarilla sigue descontrolado, igual que otro preocupante en Casares de Hurdes, y ha avanzado por eso que «el día va a ser largo y no sabemos si las medidas de evacuación persistirán o no». Pero ha pedido que «contemos con el escenario de que sí van a persistir a lo largo de la próxima noche y a partir de ese escenario iremos trabajando, pero no creemos expectativas o consideremos que vamos a poder volver esta noche a nuestras casas porque luego la frustración es mucho peor»

Bautista ha reconocido que le gustaría dar «noticias positivas, pero toca esperar a la evolución del fuego, esperar al trabajo de los profesionales y tener la confianza de que solo y exclusivamente los evacuados van a volver a sus domicilios cuando haya un 100% de seguridad sobre sus vidas. No van a volver si hay un 99,9% de probabilidad».