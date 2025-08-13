El fuego de Jarilla sigue descontrolado y se suma otro «preocupante» en Casares de Hurdes El incendio en Trasierra ha calcinado 800 hectáreas y se mantiene la evacuación de los vecinos de tres pueblos

Ana B. Hernández Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:26 | Actualizado 12:48h.

Son tres fuegos los que están activos y descontrolados en este momento en Extremadura, en Jarilla, Casares de Hurdes y Santibáñez el Alto, que mantiene por eso el nivel 2 de operatividad para seguir contando con medios de otras administraciones para enfrentarlos, como es el caso de la UME.

De los tres incendios, dos son los que preocupan: el de Jarilla y el de Hurdes.

El primero afecta a la comarca de Trasierra y Valle del Jerte y se estima que ya han ardido 800 hectáreas.

Este fuego descontrolado motivó anoche la evacuación de tres poblaciones cercanas -Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia- y su desalojo continuará «hasta que haya una seguridad del 100% sobre la vida de sus residentes», ha indicado esta mañana el consejero de Presidencia, Abel Bautista, tras la reunión que ha mantenido el Cecopi en el Puesto de Mando Avanzado de Jarilla, en la que también ha participado el nuevo consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco José Ramírez y en la que ha estado presente igualmente el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

En total son 286 los vecinos evacuados por este fuego que se han alojado en instalaciones públicas de Plasencia y Baños de Montemayor.

En las labores de extinción del incendio trabajan seis medios aéreos, 110 efectivos de la UME y 40 del Infoex.

Situación anómala

Los medios aéreos no han podido aún trabajar en el incendio que ha comenzado en Casares de Hurdes, «cuya evolución es incierta y nos preocupa», ha reconocido Abel Bautista. «Las condiciones climatológicas son adversas y esta tarde se prevén nuevas tormentas que podrían complicar más la situación».

Tormentas que podrían descargar nuevos rayos como los que se produjeron ayer y que provocaron hasta 17 fuegos repartidos por la región, según ha concretado el consejero de Presidencia, que ha solicitado a la Aemet «información al respecto para conocer la cifra exacta de la situación tan anómala que vivimos».

Ampliar Fuego en Casares de Hurdes. BATALLÓN T-15

Los rayos esta vez, y no la mano del hombre como en el incendio de Caminomorisco, están detrás de los fuegos de Jarilla, Casares de Hurdes y Santibáñez el Alto. Este último por el momento preocupa menos, «su dimensión nada tiene que ver con la de los otros», y se confía en controlarlo.

«El de Casares es diferente, no ya solo porque los medios aéreos no han podido trabajar esta mañana, sino porque la orografía impide el acceso con medios terrestres y maquinaria pesada», ha explicado Bautista.

Por ahora, no obstante, no se prevé la evacuación de ninguna localidad por este fuego, pero el consejero ha hecho un llamamiento en este sentido después de que la Guardia Civil tuviera que obligar a algunos vecinos de Cabezabellosa ayer a salir de sus casas.

«Pido comprensión, si los técnicos deciden que la evacuación es precisa, es que lo es, aunque las llamas parezca que están lejos», ha expuesto Bautista. «Vecinos de Cabezabellosa no querían abandonar sus casas y, aunque lógicamente empatizo con ellos, las llamas llegaron a medio metro de las casas, así que lanzo un llamamiento a la compresión».

La próxima reunión del Cecopi está prevista para las 15 horas y en la misma se analizará la evolución de los dos incendios que preocupan en la región. Para la tarde se esperan nuevas tormentas, aunque no con la misma intensidad del martes.

Los alcaldes de los tres pueblos evacuados se han trasladado a Plasencia para ver a sus vecinos y transmitirles tranquilidad y pedirles comprensión y paciencia.