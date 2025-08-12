Declarado un nuevo incendio en el norte cacereño, entre Jarilla y el Valle del Jerte «El fuego ha sido provocado por uno de los muchos rayos que han caído y hay un viento muy fuerte que nos preocupa», dice el alcalde de Jarilla

A. B. Hernández Martes, 12 de agosto 2025, 20:17 | Actualizado 20:29h. Comenta Compartir

La zona norte cacereña sufre un nuevo incendio. Ha comenzado en torno a las 18.30 horas en la sierra de Jarilla, en la comarca de Trasierra, y ha alcanzado la cumbre hasta El Torno, en el Valle del Jerte, desde donde se visualiza la gran humareda que corona la cumbre pero también las llamas.

Dos medios aéreos trabajan ya en su extinción, pero hay preocupación en los municipios próximos al fuego. Además de Jarilla y El Torno, las localidades de Villar de Plasencia y Cabezabellosa. «Estamos muy pendientes de este fuego, se necesitan medios aéreos y terrestres y vamos a ver cuál es su evolución», ha declarado el consejero de Presidencia, Abel Bautista, tras dar por perimetrado el incendio originado en la localidad toledana de Navalmoralejo que ha afectado a Villar de Pedroso.

Las condiciones climáticas son desfavorables en estos momentos. «Hay rachas de 40 kilómetros por hora, la humedad está por debajo del 30% y estamos en plena ola de calor», ha concretado igualmente Bautista.

«Estamos muy preocupados por el viento, las rachas son muy fuertes y tememos que compliquen las labores de extinción, porque dificultan mucho la actuación de los helicópteros», reconoce Ángel Peña, alcalde de Jarilla.

El incendio ha comenzado tras la tormenta que se ha desatado en la zona, «con poca o mucha agua dependiendo de las localidades, pero con muchos rayos en cualquier caso», añade el alcalde.

«Hemos evacuado la piscina de Villar de Plasencia por la tormenta, pero sobre todo hemos escuchado y visto unos rayos tremendos», indica también la alcaldesa de esta localidad cercana a Jarilla, María José Pérez.

Ambos explican que ha sido uno de los rayos caídos el que ha generado el fuego y «ahora todos estamos pendientes de la evolución y del viento, porque es un elemento preocupante», coindicen. En la misma línea, Abel Bautista ha reconocido que «está siendo un día muy complicado», con cuatro nuevos fuegos en la región, aunque solo el de Jarilla no está controlado por el momento y la previsión meteorológica no ayuda. «Mañana estaremos en alerta roja, va a ser una noche difícil y un día igualmente complejo», ha zanjado el consejero de Presidencia.

Temas

Incendios forestales