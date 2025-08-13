Restablecida la línea entre Madrid y Extremadura tras permanecer cortada varias horas por un incendio

Tania Agúndez Badajoz Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:29 Comenta Compartir

El servicio ferroviario entre Madrid y Extremadura ha estado interrumpido durante varias horas en la mañana de este miércoles debido a un incendio forestal que se ha declarado en Calera y Chozas (provincia de Toledo).

Las llamas y el humo genera por el fuego, que se ha declarado próximo a la infraestructura ferroviaria, han obligado a cortar a primera hora de la mañana, en torno a las 7 horas, la línea de tren entre el tramo comprendido entre las estaciones de Talavera y Oropesa de Toledo.

Tras quedar extinguido el incendio y una vez asegurada la zona, se ha restablecido al circulación. El tráfico ferroviario se ha normalizado en ese punto en torno a las 10 horas.

Renfe informa que ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

La compañía ha precisado se ha tenido que trasladar por carretera en ese tramo cortado para los pasajeros del Regional Expres 17021 con salida de Cáceres a las 6.10 horas y llegada prevista a Atocha a las 10.17 horas.

Los servicios Alvia Badajoz-Madrid circulan con demora debido a este incidente que ha conllevado el corte temporal de la circulación, pero no ha sido necesario transbordo por carretera para estos viajeros.

Cabe recordar que algunos de los trenes programados a primera hora de la jornada son los Alvia con salida desde Badajoz prevista a las 6.36 y a las 7.21 horas, que llegan a la estación madrileña de Chamartín. También parte otro Alvia de Madrid a Extremadura a las 8.51 horas.

Temas

Renfe

Extremadura