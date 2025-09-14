HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 14 de septiembre, en Extremadura?
Un padre de Vivares lleva a varios menores a un instituto de Don Benito, la pasada semana. HOY

Fin de semana sin respuesta al conflicto del transporte escolar en Extremadura

Las familias no han recibido información que indique una salida a la falta de autobuses para trasladar a los alumnos

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:08

Ha pasado el fin de semana y no ha llegado ningún mensaje a través de Rayuela que calme la situación. Las familias extremeñas de ... zonas rurales o con hijos matriculados en centros de educación especial que están sufriendo  el conflicto del transporte escolar no han recibido respuesta a la falta de autobuses en 223 rutas. Una carencia de enlaces entre sus poblaciones y los colegios e institutos que afecta a unos 5.000 alumnos.  

