Fin de semana sin respuesta al conflicto del transporte escolar en Extremadura

Ha pasado el fin de semana y no ha llegado ningún mensaje a través de Rayuela que calme la situación. Las familias extremeñas de ... zonas rurales o con hijos matriculados en centros de educación especial que están sufriendo el conflicto del transporte escolar no han recibido respuesta a la falta de autobuses en 223 rutas. Una carencia de enlaces entre sus poblaciones y los colegios e institutos que afecta a unos 5.000 alumnos.

Sindicatos educativos, grupos políticos de la oposición y familias critican la gestión de la Junta en este asunto y ven la situación «inaceptable».

Como en otros puntos de la región, las familias del Centro de Educación Especial Los Ángeles de Badajoz esperaban alguna notificación en las últimas horas, pero no han recibido información actualizada por parte de la Consejería de Educación. Igual incertidumbre se vive en las Vegas Altas. Ante la sensación de que este lunes la situación vivida en las paradas de autobús se repita, el debate en un chat de WhatsApp creado por padres y madres de Ruecas, Rena y Vivares con hijos que estudian en Don Benito se encendía. Unos se resignan a volver a llevar a sus hijos con sus propios coches, mientras otros son partidarios de que los menores no acudan a clase.

Hay que recordar que muchos de los alumnos afectados por esta situación no tienen alternativa para llegar a clase, lo que ha generado gran preocupación entre familias y centros educativos. La situación ha provocado el anuncio de movilizaciones por parte de estudiantes y las familias, a través de Freampa, colectivos que cuentan con el respaldo del profesorado extremeño.

Respaldo de los docentes

El sábado, el Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) mostró su apoyo a las movilizaciones anunciadas ante la falta de cobertura de más de doscientas rutas escolares extremeñas. Los docentes aseguran que la falta de transporte para trasladar a los alumnos a sus centros es un golpe a la línea de flotación de la igualdad de oportunidades, sobre todo en contextos donde la educación depende en gran medida de la movilidad (en zonas rurales).

El pasado jueves, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Mérida denegó las medidas cautelaras solicitadas por el Ejecutivo regional -a través de una denuncia interpuesta por la consejera Mercedes Vaquera- para intentar obligar a las empresas de la región que rechazan cubrir las 223 rutas tras quedar desierta esa licitación y recibir orden de la Junta para prestar el servicio.

Al Defensor del Pueblo

El PSOE extremeño ha anunciado que llevará el conflicto del transporte escolar al Defensor del Pueblo. El líder regional de los socialistas, Miguel Ángel Gallardo, avanzó el sábado que su partido emprenderá acciones legales para restablecer el servicio: «En Extremadura está pasando lo que nunca ha ocurrido: que un derecho constitucional como es la educación no se pueda ejercer por parte de la ciudadanía».

Por el momento, las soluciones aportadas por la Administración educativa regional para intentar solucionar este insólito inicio del curso escolar ha sido una propuesta de educación telemática y abonar 0,26 euros a los padres por kilómetro recorrido para trasladar a sus hijos a los centros educativos.