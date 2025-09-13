HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El PSOE extremeño llevará el conflicto del transporte escolar al Defensor del Pueblo

Gallardo asegura que emprenderán acciones legales para restablecer el servicio: «En Extremadura está pasando lo que nunca ha ocurrido: que un derecho constitucional como es la educación no se pueda ejercer por parte de la ciudadanía»

M. Fernández

M. Fernández

Cáceres

Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:33

«En Extremadura está pasando lo que nunca ha ocurrido: que un derecho constitucional como es la educación no se pueda ejercer por parte de la ciudadanía». Habla Miguel Ángel Gallardo, secretario general de los socialistas extremeños y que se suma a las críticas por la continuidad de la falta de transporte escolar para más de 5.000 alumnos después de que la Junta y las empresas responsables de prestar el servicio no logren llegar a un acuerdo.

«La educación no puede depender de la improvisación», ha señalado Gallardo, que ha anunciado durante su participación en un acto de partido en Malpartida de Plasencia que el PSOE va a presentar una denuncia ante el Defensor del Pueblo y que emprenderá acciones legales para que se restablezca este derecho. «La incompetencia de la señora Guardiola ha llegado a un límite inaceptable: está poniendo en riesgo el futuro de nuestros hijos e hijas», ha añadido en sus redes.

Gallardo ha insistido en que la vulneración del derecho a la educación afecta también al principio de igualdad de oportunidades y ha calificado la situación como «caótica», indicando además que la situación fomenta la brecha entre el medio urbano y el rural.

Si bien ha reconocido que las negociaciones pueden ser complicadas en cualquier ámbito político, «hay cuestiones sagradas que se han de cuidar y de respetar y la educación es una de ellas», según recoge una nota del PSOE.

El líder socialista ha criticado el papel de la presidenta de la Junta de Extremadura: «Se encuentra escondida y sin dar la cara ante la grave situación», ha dicho. Asimismo, ha puesto en cuestión la toma de decisiones, indicando que «Guardiola ha conseguido poner de acuerdo a todos: la comunidad educativa, docentes, familias, empresas, sindicatos y jueces» y señalando «si malo es el problema, peor son las soluciones planteadas», refiriéndose a la oferta de clases telemáticas o a la decisión de pagar 0,26 euros por kilómetro a las familias que transladen a sus hijos a los centros. «Guardiola se cree que la educación pública es la privada y lo mide en términos económicos», ha apostillado.

El secretario socialista en Extremadura ha hecho estas declaraciones este sábado en el acto de presentación de secretarios locales en Malpartida de Plasencia, un encuentro al que también ha asistido el secretario general de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una reyerta en la barriada cacereña de Aldea Moret se salda con seis heridos y seis detenidos
  2. 2 Estos son los mayores morosos extremeños con Hacienda
  3. 3

    El campeonato mundial de Rally Raid llena los hoteles de Badajoz la última semana de septiembre
  4. 4 La prensa internacional pone el foco en una bodega extremeña con apellido argentino
  5. 5 Homenaje motero en Badajoz a Marcos, el joven fallecido en accidente
  6. 6 Herida una mujer tras ser atropellada en Cáceres
  7. 7 La presión policial se intensifica contra las redes de drogas en la provincia de Badajoz
  8. 8 Más de 630 personas aspiran a las 68 plazas de policía local en los ayuntamientos extremeños
  9. 9 Prisión provisional para un vigilante acusado de agresiones sexuales en un centro de menores de Villanueva
  10. 10 La carretera Cáceres-Badajoz sufrirá un corte de cuatro horas este sábado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El PSOE extremeño llevará el conflicto del transporte escolar al Defensor del Pueblo

El PSOE extremeño llevará el conflicto del transporte escolar al Defensor del Pueblo