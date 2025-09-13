El PSOE extremeño llevará el conflicto del transporte escolar al Defensor del Pueblo Gallardo asegura que emprenderán acciones legales para restablecer el servicio: «En Extremadura está pasando lo que nunca ha ocurrido: que un derecho constitucional como es la educación no se pueda ejercer por parte de la ciudadanía»

M. Fernández Cáceres Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:33 | Actualizado 16:41h.

«En Extremadura está pasando lo que nunca ha ocurrido: que un derecho constitucional como es la educación no se pueda ejercer por parte de la ciudadanía». Habla Miguel Ángel Gallardo, secretario general de los socialistas extremeños y que se suma a las críticas por la continuidad de la falta de transporte escolar para más de 5.000 alumnos después de que la Junta y las empresas responsables de prestar el servicio no logren llegar a un acuerdo.

«La educación no puede depender de la improvisación», ha señalado Gallardo, que ha anunciado durante su participación en un acto de partido en Malpartida de Plasencia que el PSOE va a presentar una denuncia ante el Defensor del Pueblo y que emprenderá acciones legales para que se restablezca este derecho. «La incompetencia de la señora Guardiola ha llegado a un límite inaceptable: está poniendo en riesgo el futuro de nuestros hijos e hijas», ha añadido en sus redes.

Gallardo ha insistido en que la vulneración del derecho a la educación afecta también al principio de igualdad de oportunidades y ha calificado la situación como «caótica», indicando además que la situación fomenta la brecha entre el medio urbano y el rural.

Si bien ha reconocido que las negociaciones pueden ser complicadas en cualquier ámbito político, «hay cuestiones sagradas que se han de cuidar y de respetar y la educación es una de ellas», según recoge una nota del PSOE.

El líder socialista ha criticado el papel de la presidenta de la Junta de Extremadura: «Se encuentra escondida y sin dar la cara ante la grave situación», ha dicho. Asimismo, ha puesto en cuestión la toma de decisiones, indicando que «Guardiola ha conseguido poner de acuerdo a todos: la comunidad educativa, docentes, familias, empresas, sindicatos y jueces» y señalando «si malo es el problema, peor son las soluciones planteadas», refiriéndose a la oferta de clases telemáticas o a la decisión de pagar 0,26 euros por kilómetro a las familias que transladen a sus hijos a los centros. «Guardiola se cree que la educación pública es la privada y lo mide en términos económicos», ha apostillado.

El secretario socialista en Extremadura ha hecho estas declaraciones este sábado en el acto de presentación de secretarios locales en Malpartida de Plasencia, un encuentro al que también ha asistido el secretario general de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina.