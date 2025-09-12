La Junta y las empresas no llegan a un acuerdo y el transporte escolar de 5.000 alumnos sigue sin garantizarse Las conversaciones para encontrar una solución entre los empresarios denunciados y Educación se espera que continúen pero por ahora no hay fecha para un siguiente encuentro

Álvaro Rubio Cáceres Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:17

La reunión entre representantes de la Consejería de Educación y de las empresas que no están realizando las rutas de transporte escolar adjudicadas de manera directa y obligatoria no ha acabado en acuerdo. Eso sí, se espera que las conversaciones continúen pero por ahora no hay fecha para un siguiente encuentro. De este modo, los autobuses que llevan a 5.000 alumnos a sus centros educativos sigue sin garantizarse y el lunes podría repetirse la situación vivida por las familias durante las dos primeras jornadas lectivas.

En ese encuentro, la Junta, con la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, al frente, detalló el precio que iban a recibir las empresas por realizar el servicio, las rutas que corresponden a cada una de ellas y el tiempo que tienen que realizar las líneas, que incluye el curso escolar 2025-2026.

Y todo en la segunda jornada lectiva de este curso marcado por el conflicto del transporte escolar. Ayer más de 5.000 alumnos, al igual que el primer día, se volvieron a quedar sin autobús que les llevara desde sus municipios hasta los colegios e institutos.

Según Freampa, en la segunda jornada, el 90% de los estudiantes que utilizan transporte escolar no recibieron clases en sus correspondientes centros educativos.

Lo saben bien en institutos como el Luis Chamizo de Don Benito, donde unos 280 estudiantes, la mitad de su alumnado, hace uso del transporte escolar.

De las 12 líneas que llegan a este centro desde la Serena y las Vegas Altas, solo una se cubrió, según indicó su director Antonio Molina, que intentaba organizar todo contra reloj para ofrecer enseñanza telemática a los alumnos que no podían asistir.

«Hay una parte de los afectados que ha venido a clase porque se han organizado con coches de familiares, pero en torno a un 23% no ha llegado», lamentaba Molina.

Y esos alumnos tampoco dieron clases de forma telemática porque aún no contaban con los recursos disponibles y necesitaban tiempo para organizarse con aspectos como las claves o los programas informáticos, una situación que tanto los sindicatos de profesores como las asociaciones de padres han criticado.

Tildan la situación de «caos sin precedentes» tras 48 horas de máxima tensión. Hay que recordar que la Junta emitió el miércoles, un día antes del inicio del curso, una resolución para obligar a las empresas que no acudieron a los concursos públicos a realizar el servicio. Eso afectaba a 223 líneas (hay 579 en total que usan 16.000 alumnos) después de que el Ejecutivo regional adjudicara 19 en la convocatoria de urgencia que lanzó el martes.

Además, la Junta solicitó al juzgado que obligara a las empresas a realizarlas como medida cautelar en la denuncia, por vía penal, que interpuso contra ellas por lo que considera «una situación intolerable de amenazas, coacciones y alteración de precios en el proceso de adjudicación».

El juzgado rechazó la medida cautelar y así, con adjudicaciones 'in extremis' a pocas horas del inicio de las clases, la Junta intentó dar solución a un conflicto que se ha ido enquistando y ha escalado hasta afectar a toda la comunidad educativa.

Ayer, de nuevo, hubo unas 200 rutas no cubiertas y la Junta planteó enseñanza telemática para los estudiantes y ayudas económicas, medidas que tampoco sentaron bien entre el alumnado y las familias.

Huelga y protestas

Desde Freampa, la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos, anunciaron concentraciones todos los días a partir del próximo lunes, 15 de septiembre, a las 12.00 horas, en la puerta de los colegios e institutos.

Llamaron a las protestas antes de que se supiera que la Junta se había reunido con las empresas de nuevo, al igual que los estudiantes, que plantearon una huelga indefinida a partir del 19 de septiembre.

Desde Freampa rechazan la decisión de la Consejería de imponer clases telemáticas por la falta de transporte escolar. «Queremos manifestar nuestro más profundo desacuerdo con la decisión adoptada. Consideramos que esta medida no garantiza el derecho a la educación en igualdad de condiciones», decían de forma contundente mientras la junta directiva de esta federación no paraba de recibir llamadas de padres preocupados por la situación. «Esto es caótico, es una situación inédita, de las peores que recuerdo en un inicio de curso», aseguraba a HOY el vicepresidente de Freampa, Francisco Vázquez.

Freampa también lamentó que «la Consejería no puede asegurar que todo el alumnado afectado disponga de los medios tecnológicos ni de la conectividad necesaria para seguir una jornada lectiva de manera telemática». Añade que se está hablando de «menores de edad que en muchos casos no pueden quedarse solos en casa durante seis horas sin sus progenitores trabajan».

En ese sentido, coinciden con la Federación Estudiantil de Extremadura (Fadaex) en que «la educación telemática forzada supone una discriminación hacia el alumnado del entorno rural» e insisten en que «la igualdad de oportunidades en la educación pública está en serio riesgo».

Además, los estudiantes se plantearon solicitar a Educación un aplazamiento de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) si no hay rutas en un plazo de 30 días.