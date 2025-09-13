Los profesores apoyan las protestas por la falta de autobuses escolares: «Es ilegal obligar a una enseñanza telemática» El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) respalda a familias y alumnos por el caos en el transporte escolar

Irene Toribio Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:29 | Actualizado 13:51h.

Veinticuatro horas antes, todas las miradas estaban puestas en las rutas de transporte, para que los alumnos que las utilizan no se quedaran sin poder llegar a sus colegios e institutos. Sin embargo, sus temores se hicieron realidad. La Consejería de Educación y las empresas responsables de las rutas no han logrado un acuerdo, y centenares de autobuses dejaron de operar. Más de 5.000 alumnos se vieron afectados, muchos de ellos sin alternativa para llegar a clase, lo que ha generado gran preocupación y caos entre familias y centros educativos. La situación ha dejado patente la falta de planificación y ha provocado el anuncio de movilizaciones por parte de estudiantes y padres, que ahora cuentan con el respaldo del profesorado extremeño.

«El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) apoya las movilizaciones que anuncian estudiantes y padres en protesta por la falta de cobertura de las rutas escolares, que está causando un grave perjuicio a los alumnos y a las familias». Así lo anuncian desde PIDE en nota de prensa, y es que aseguran que la falta de transporte para trasladar a los alumnos a sus centros es un golpe a la línea de flotación de la igualdad de oportunidades, sobre todo en contextos donde la educación depende en gran medida de la movilidad (en zonas rurales).

Desde el sindicato alzan la voz por las familias con menos recursos, que consideran que «como siempre son las más afectadas, dado que el transporte escolar no solo garantiza la educación, sino también el acceso a comedores escolares y otros servicios que son para muchas familias indispensables».

Pero al final, «todos estarán afectados», apuntan, «dado que la malísima idea de la administración de simultanear clases presenciales con telemáticas, perjudicará a todos los alumnos por la complejidad que supone la acción educativa en semejante contexto. Sin olvidar que a los progenitores que trabajen se les pone en una dificil tesitura, dado que muchos alumnos, por su edad, no pueden quedarse solos en casa».

«Es ilegal que se obligue a los centros a establecer una enseñanza telemática»

Además, apuntan, es ilegal que se obligue a los centros a establecer una enseñanza telemática, dado que es un cambio significativo en las condiciones laborales de los docentes y, por tanto, debería pasar antes por Mesa Sectorial de educación.

Desde PIDE califican de «gravísimo» que «la Consejería de Educación no sea capaz de solucionar un problema que la propia Consejería ha provocado». Y añaden: «aún es más grave que los responsables educativos no se hayan adelantado al problema para evitarlo antes de que se produjera. Lo que supone una falta de planificación y eficacia que no debería ser obviado por la presidenta de la Junta de Extremadura, que fue quien nombró a la actual responsable de la Consejería».

El fracaso de las negociaciones demuestra, apuntan desde el sindicato, la incapacidad de la consejera de llegar a un punto de encuentro que desbloquee la situación, y va a provocar, además, una huelga indefinida que ya ha sido anunciada por la Federación Estudiantil de Extremadura y concentraciones en los centros convocadas por la FREAMPA.

«Instamos a la administración a reunirse mañana, tarde y noche con todas las empresas y buscar una solución, de lo contrario se puede llegar a un punto de parálisis que empeore el daño que se está haciendo a alumnos y familias», terminan zanjando.