Gallardo pide la Medalla de Extremadura para los trabajadores del Plan Infoex El líder de los socialistas extremeños ha exigido a Guardiola explicaciones sobre la gestión de los incendios

R.H. Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:27 Comenta Compartir

«Por su ímproba labor durante la extinción de los fuegos este mes de agosto y su trayectoria destinada a proteger nuestros bosques». Esta es la razón que ha esgrimido este miércoles Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura, para que se le conceda la Medalla de Extremadura a los trabajadores del Plan Infoex.

«Hoy quiero pedir de manera formal a la Junta de Extremadura la concesión de la medalla para el Infoex, como máximo reconocimiento al mismo. Lanzo esta propuesta a la presidenta de la Junta para que la estudie y sea un reconocimiento a la extraordinaria labor», ha declarado Gallardo, quien también ha agradecido y valorado el trabajo de todos los colectivos y profesionales que han participado en la extinción de los fuegos durante este verano en la región y ha trasladado su solidaridad con todos los afectados.

Medidas

Además, el líder de los socialistas extremeños ha anunciado una batería de medidas que deberían ser aplicadas por el gobierno de Guardiola y que, si el PSOE gobernase, ha asegurado, ya estarían poniendo en marcha. Entre estas medidas destaca la puesta en marcha ayudas directas a agricultores, ganaderos, empresarios turísticos; infraestructuras para recuperar caminos y masa forestal; beneficios fiscales para vecinos, autónomos y empresas; líneas de crédito y liquidez inmediata y un plan integral para el turismo. En este sentido, Gallardo ha aclarado que Extremadura continúa siendo verde, «el 95 por ciento de las zonas que visitan los turistas en las comarcas afectadas están como estaban, verdes, porque las zonas turísticas en la región están en condiciones para poder ser disfrutadas».

Asimismo, ha propuesto un pacto para aumentar los recursos que el gobierno regional ha reconocido que faltan en materia de extinción y prevención de incendios, pues el PSOE cree en una Extremadura en positivo, «por lo que trabajemos en un verdadero pacto para garantizar la supervivencia del sector».

Explicaciones a Guardiola

Asimismo, Gallardo ha exigido a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola que ofrezca las explicaciones que un suceso de esta dimensión requiere y lo haga donde corresponde, como es el parlamento extremeño. Así lo hará, ha recordado, su homólogo de Castilla y León esta semana mientras ella ha anunciado que no comparecerá para explicar la gestión de los fuegos, ha recordado. «El PSOE ha hecho su trabajo, ha actuado, hemos solicitado comparecencias y un pleno monográfico, ahora toca al gobierno dar respuestas».

Gallardo ha criticado que mientras que el Gobierno de España ha tomado medidas con carácter urgente, aprobadas ayer en Consejo de Ministros como la declaración de zona catastrófica, el gobierno de Guardiola no haya hecho lo mismo en su reunión del Consejo de Gobierno. «De nuevo vemos que son el gobierno de la nada», ha afirmado.