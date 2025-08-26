Así debes actuar si te has visto afectado por los incendios forestales Todo lo que tienes que saber para recibir una indemnización tras verte afectado por un incendio forestal

J.M. Solo de Zaldívar Martes, 26 de agosto 2025, 12:38 Comenta Compartir

Tras los incendios forestales acontecidos estas últimas semanas por todo el territorio nacional, muchas personas se han visto afectadas, llegando a perder todos sus bienes materiales. Desde la Asociación de Peritos y Comisarios de Averías (APCAS) nos explican cómo actuar en caso de ser una de las personas afectadas por los incendios forestales.

En primer lugar debes saber que si el fuego se debe a causas naturales, no habrá una persona a la que reclamar. La única opción es contar con un seguro que cubra este tipo de siniestros o ver si es posible acceder a algún tipo de ayuda pública, pero para ello la zona debe ser declarada en situación de emergencia o zona catastrófica.

Si usted tiene seguro con cobertura por incendio, debe presentar una reclamación y el seguro deberá asumir los costes de los daños.

Pasos a seguir para iniciar la reclamación 1 Debe dar parte del siniestro a la compañía en un plazo máximo de siete días. En caso de explotación agrícola, debe prestar declaración ante la autoridad competente y enviar una copia autentificada junto a la dclaración a Agroseguro. En las ganaderas, la declaración en 24 horas, tomando medidas para conservar o justificar los restos de animales para su peritación en un plazo máximo de 72 horas. También se necesita declaración y el envío de acta de denuncia. 2 Intentar minimizar los daños. 3 Conservar lo que se pueda e intentar tomar fotografías de los desperfectos y facturas y cualquier ocumento para justificar la reclamación.

¿Qué tipos de seguro cobren un incendio forestal?

El nivel de cobertura dependerá de las condiciones y limitaciones establecidad en las póliza. La aseguradora cubre los daños que causan y los gastos a los que obligan.

Respecto al seguro de hogar, cubre los daños de la estructura y del contenido, según lo contratado. Puede incluir un alojamiento provisional, gastos de extinción del incendio, traslado del mobiliario, vigilancia y los gastos dereconstrucción de la vivienda.

El seguro comunitario abarca las zonas comunes como jardines, patios interiores en común, estructura del edificio y locales comerciales en algunos casos.

Los daños ocasionados al coche estarán cubiertos si tiene un seguro de autos a todo riesgo o uno a terceros ampliado que suelen incluir el riesgo de incendio con el de robo y rotura de lunas.

El seguro agrícula está gestionado por Agroseguro, y cubre las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales que se han visto afectadas por los incendios y otros fenómenos meteorológicos.

Si ha perdido algún familiar y ha habido víctimas, con el seguro de vida o accidente se activan las coberturas previstas para indemnizaciones a beneficiarios.

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) no cubre daños por incendio en bienes, salvo lesiones o fallecimiento de personas que participan en la extinción de estos como bomberos o autoridades pertinentes. Los incendios no están considerados como 'riesgo extraordinario' para este organismo, no como los terremotos que si lo están.

Quién cubre los daños al medio ambiente?

Los incendios forestales acontecidos en las últimas semanas por toda España, han quemado gran parte de las zonas verdes de todo el àís, teniendo un gran impacto medioambiental. La Ley de Responsabilidad Medioambiental establece que quién cause daño al medio natural, debe repararlo. Sin embargo, esta ley no cubre daños a personas o propiedades privadas, por lo que el autor de un incendio intencionado no cubre este tipo de daños.

¿Qué cubre la póliza de incendios? Daños causados por las llamas del fuego

Alojamiento provisional

Coste de bomberos

Traslado del mobiliario

Objetos perdidos en el fuego

Reconstrucción de la vivienda

Reconstrucción del jardín

La aseguradora tiene un plazo de 40 días para pagar el importe mínimo de la indemnización desde que se recibe el parte del siniestro, y tres meses para el pago completo de lo que pueda deber. Si la aseguradora no cumple con estos plazos deberá pagar intereses de demora, incrementando el dinero hasta en un 50%.

El seguro no cubre efectos de comercio, es decir documentos que representan una deuda y un derecho de cobro, como letras de cambio o pagarés, utilizados para aplazar el pago de bienes o servicios. Tampoco lo hará con Billetes de Banco, piedras y metales preciosos, objetos artísticos o cualesquiera otros objetos de valor, estos deberían haberse acordado anteriormente en la póliza.