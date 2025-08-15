Incendio forestal en Alburquerque El fuego se inició muy cerca del lugar donde, en la jornada anterior, otro siniestro calcinó alrededor de 100 hectáreas

A las 14:30 horas de ayer jueves se declaró un nuevo incendio en el término municipal de Alburquerque, que afecta a la Sierra de Casaliebres y se extendió también a las fincas Tejarejo y al Rincón, donde arden zonas de sierra y dehesa.

El fuego se ha iniciado muy cerca del lugar donde, en la jornada anterior, otro siniestro calcinó alrededor de 100 hectáreas.

Trabajan en la zona cuatro retenes, un camión de bomberos del puesto de Alburquerque, dos hidroaviones, un helicóptero y dos agentes forestales. Los medios aéreos realizan cargas de agua en el pantano Peña del Águila para reforzar el combate contra las llamas.

Fuentes del dispositivo forestal han informado a HOY que el viento favorece la propagación del incendio, complicando de forma notable las labores de control.

Este nuevo foco llega en un momento especialmente crítico para Extremadura, que mantiene otros cuatro grandes incendios activos. La Junta de Extremadura ha declarado en la madrugada de este miércoles la Situación Operativa 2 del Plan INFOCAEX en toda la comunidad, debido a la simultaneidad de los siniestros.

Las altas temperaturas, el viento y la sequedad del terreno están dificultando el trabajo de los equipos de emergencia en un día que se prevé determinante para el Plan INFOEX, cuyo personal actúa de manera simultánea en varios frentes para frenar el avance de las llamas y proteger tanto el medio natural como las localidades cercanas.