Estado que presenta la carretera del Puerto de Honduras tras el devastador incendio de Jarilla. HOY

Siguen los trabajos para reabrir la carretera que conecta el Valle del Ambroz con el Jerte

Aún no se puede atravesar el Puerto de Honduras por la CC-224, la única calzada que ha sufrido daños por el incendio de Jarilla

R. H.

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:20

Este lunes aún se trabaja para reabrir al tráfico la carretera CC-224, que une Hervás con la N-110 a través del Puerto de Honduras. La vía que conecta los valles del Ambroz y el Jerte aún no está operativa debido a los trabajos de limpieza y acondicionamiento de la vía, que se ha visto afectada por el devastador incendio de Jarilla.

El servicio de mantenimiento de carreteras de la Diputación de Cáceres ha confirmado que el cierre se mantiene para el público en general, excepto para los propietarios de fincas, a quienes sí se permite el acceso. Está previsto que la CC-224 se abra a la circulación el miércoles o jueves, según la evolución de las labores que se acometen estos días.

Todas las carreteras provinciales de acceso a los diversos municipios cacereños afectados por el fuego «permanecen abiertas en su totalidad y no han sufrido daños«. Recuerda la Diputación que su cierre se produjo exclusivamente para limitar los accesos a los municipios confinados o evacuados por el avance de las llamas. Las vías afectadas fueron la CC-213 -de la A-66 a Cabezabellosa por Villar de Plasencia-; la CC-214 -desde N-630 a Jarilla-; la CC-206 -de N-630 a EX-205 por Oliva de Plasencia y Ahigal-; la CC-218 -de N-630 a Aldeanueva del Camino por Casas del Monte y Segura de Toro-; la CC-219 -desde la CC-218 a Gargantilla; y la CC-234 -de N-110 a Rebollar-.

Además, el Consorcio MásMedio de la Diputación cacereña trabaja para garantizar el suministro de agua potable en las poblaciones afectadas por el paso de las llamas. Se están realizando controles analíticos del agua en captaciones, depósitos y redes de suministro, y se ha puesto en marcha un servicio de cisternas para abastecer a los municipios de Cabezuela del Valle y Villar de Plasencia.

Más de 17.000 hectáreas arrasadas

Este pasado domingo, el Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) dio por controlado el incendio de Jarilla, 12 días después de su inicio. El fuego que ha afectado a los valles del Ambroz y del Jerte ha arrasado 17.355 hectáreas. Se trata, según los informes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del incendio que mayor superficie ha quemado en la región.

