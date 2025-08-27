Investigan a un vecino de Madrid por provocar el incendio que quemó 1.100 hectáreas en Burguillos del Cerro

R. H. Miércoles, 27 de agosto 2025, 09:43

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, investiga a un vecino de Madrid por provocar de manera intencionada el incendio que quemó más de mil hectáreas en Burguillos del Cerro a mediados de este mes de agosto. Según confirma la Guardia Civil a través de una nota de prensa, el hombre originó de manera intencionada el fuego aplicando directamente la llama en la zona conocida como 'La Sierra de Curuviejo'.

La Guardia Civil investigaba desde el pasado 14 de agosto el incendio forestal que afectó a este paraje ubicado dentro del término municipal de la localidad pacense de Burguillos del Cerro. Según los datos de la Guardia Civil, el fuego calcinó una extensión de 1.100 hectáreas de vegetación forestal de monte bajo y arbolado.

El incendio, se propagó lentamente hacia Salvatierra de los Barros, obligó a cortar el tráfico durante la noche en la carretera que conecta Burguillos con Salvatierra de los Barros. Aunque no hubo riesgo real de que afectara al casco urbano burguillano, sí propició una intensa humareda.

A pesar de que fue controlado en la mañana del día siguiente, poco después se reactivó y hubo que realizar nuevamente tareas de extinción con medios aéreos y terrestres. En dicho trabajos participaron dos helicópteros, dos hidroaviones, dos camiones motobombas, bomberos, Agente del Medio Ambiente, Protección Civil, así como diferentes patrullas de la Guardia Civil.

Colaboración ciudadana

La colaboración ciudadana fue esencial para la investigación desarrollada por el equipo de Seprona de la Guardia Civil de Badajoz y la patrulla de Fuente de Cantos, que reunió las suficientes pruebas tanto de las muestras recogidas durante la inspección pericial como de las manifestaciones obtenidas, para poder determinar que el origen de los incendios fue intencionado, supuestamente por la aplicación directa de llama.

Con estos datos se pudo averiguar la implicación de un vecino de Mejorada del Campo (Madrid), quien aprovechó sus vacaciones en la población extremeña para cometer la acción delictiva, desconociendo hasta el momento las motivaciones que supuestamente tuvo esta persona para provocar el incendio.

Con las pruebas incriminatorias, se le instruyeron diligencias como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva (incendio forestal intencionado), que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Zafra.

El ahora investigado se puede enfrentar a penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses.