Cataluña se suma a la ayuda contra el fuego en Extremadura La Junta agradece la solidaridad entre autonomías y el delegado del Gobierno anuncia la llegada de 65 bomberos y veinte vehículos desde Alemania

J. López-Lago Lunes, 18 de agosto 2025, 14:23

En cuestión de medios materiales y humanos Extremadura sigue sumando poco a poco en una lucha contra el fuego que tiene desde hace una semana atenazada a buena parte de la población del norte de Cáceres. Esta mañana el consejero de Interior de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha agradecido el ofrecimiento de Cataluña de dos medios aéreos (bombardero y ligero), medios materiales y humanos tanto de bomberos, como de técnicos o personal de vigilancia, «un listado que sí se corresponde con la solicitud efectuada al Gobierno de España», ha dicho, y por el que el representante de la Junta ha dado las gracias al presidente de la Generalitat. Además, en el puesto de mando avanzado extremeño, ubicado en Granja, han recibido la noticia de que Castilla la Mancha aportará un nuevo helicóptero de coordinación.

Estas ayudas a Extremadura se suman a las aportaciones ya realizadas en un primer momento por las comunidades de Andalucía, Madrid y Castilla la Mancha y que luego se fueron ampliando con medios llegados desde Murcia y Valencia. «La solidaridad de las comunidades autónomas está siendo infinita. De esto se trata, de si una administración no puede hacerlo, como el Gobierno central que ha dicho que no tenía medios, sí lo pueda hacer una comunidad autónoma. Este es el estado de las autonomías y la solidaridad que hay entre los 17 territorios. Esto sí es un país y la alegría es inmensa, aunque no puedo expresarla por las circunstancias de estos momentos», ha declarado emocionado este lunes el consejero de Interior.

Además, a estas ayudas que han llegado o van a llegar desde distintos puntos del país, hay que sumar la incorporación hoy de un batallón de 20 patrullas perteneciente a la Brigada Extremadura XI que harán trabajos disuasorios. Se van a posicionar en el exterior del perímetro de la emergencia, para que esa gentuza (refiriéndose a pirómanos e incendiarios) no pueda hacer de las suyas«. Igualmente, Bautista ha anunciado la llegada inminente de bomberos alemanes pertenecientes a una unidad similar a la UME española. »Son autosuficientes, vienen con su propio material, solo les hemos buscado alojamiento y se les facilitará avituallamiento desde Cruz Roja«, ha detallado.

Durante la comparecencia, Bautista ha subrayado la importancia que sigue teniendo el incendio iniciado en Jarilla hace seis días y que ha arrasado ya 11.000 hectáreas de los valles del Jerte y el Ambroz. En esta lucha cuyo frente más complicado sigue siendo el flanco norte, los medios que se están empleando hoy son veinte medios aéreos.

Medios aportados desde el Gobierno

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha detallado los medios que está aportando el Gobierno de España. Además, hoy ha informado de que están pendientes de la llegada de tres nuevos retenes procedentes de parques nacionales. Además, ha destacado la incorporación de efectivos de la brigada Extremadura XI (cien personas), la maquinaria pesada de la Armada que viaja desde Rota (Cádiz) y de la UME, que actualmente tiene desplegadas 220 militares en Extremadura, más doscientos servicios ya prestados de la Guardia Civil.

Ampliar El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, despachando con un miembro de la UME. HOY

Sobre los medios alemanes, Quintana ha precisado que el destacamento que llegará esta noche desde Alemania gracias al Mecanismo Europeo de Protección Civil trae a Extremadura 65 personas y veinte vehículos. Todo ello se sumará a los aviones del Ministerio de Transición Ecológica y las dos BRIF (Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales) que dependen del Gobierno central, la extremeña de Pinofraqueado y Daroca (Aragón). «Eso es lo que nos toca, ayudar y ponernos a disposición del mando único», ha declarado Quintana esta mañana.