Cuarto día sin transporte escolar: los padres se plantan y no llevan a sus hijos al instituto

Más de 5.000 alumnos extremeños continúan sin transporte escolar y las familias siguen sus protestas en los centros educativos y en las paradas ... de autobús de los pueblos afectados. Hay más de 170 municipios en los que no se están realizando unas 200 rutas desde el inicio de curso. Eso ha provocado indignación y no paran de sucederse concentraciones de padres y alumnos con pancartas que piden «transporte ya» y lamentan que «se está jugando con la educación».

El problema se ha intensificado, pues desde esta semana son muchas las familias que no están llevando a los centros educativos a sus hijos. Acuden a las paradas de autobuses, esperan un tiempo prudencial y cuando comprueban que el vehículo no llega vuelven a sus domicilios y en la plataforma Rayuela acreditan «falta justifica por no contar con transporte escolar».

Está sucediendo en municipios como Alconchel, Salvatierra de los Barros, Salvaléon, Torre de Miguel Sesmero, Cabeza la Vaca, Valencia del Ventoso, Almendral… La lista es extensa y las familias se han plantado. No están dispuestas a llevar a los alumnos con sus medios propios y correr el riesgo que eso conlleva.

Es más, desde Freampa, la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos, defienden esa postura de las familias ante lo que consideran un «caos sin precedentes».

No ven viables las alternativas planteadas por el Gobierno regional con opción de clases telemáticas o el abono de 26 céntimos por kilómetro a los progenitores que utilicen sus vehículos particulares para llevar a los menores a los centros educativos. «No somos taxistas. Yo puedo traer a mi hija sola, pero si vienen con sus compañeros por aprovechar el viaje, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Y si pasa un accidente?», comenta Castor Requero, padre de una estudiante de 3º de ESO del instituto Luis Chamizo de Don Benito. Allí, de las 12 líneas que trasladan alumnos desde poblaciones próximas como Vivares, Palazuelo, El Torviscal o Rena solo una ha realizado el servicio, tal y como lleva sucediendo desde el inicio de curso.

Requero reside en Rena y ha decidido que su hija no asista a clase, «mientras no haya transporte escolar». La misma postura defiende Isabel Toscano, de Salvatierra de los Barros, cuyos hijos tampoco están yendo al centro educativo ante la falta de autobuses. «Hay alumnos de segundo bachillerato que esperan en las paradas todos los días mientras sus compañeros sí están yendo a clase, lo que es aún más grave por curso que estudian», apunta Toscano.

Es más, en algunos municipios, en los autobuses que sí están operando no se están montando los escolares en solidaridad con las familias afectadas hasta que se solucione el problema. Es lo que ha sucedido en la mañana de este martes en Fuentes de León o Valencia del Ventoso, entre otros municipios de la provincia pacense.

Se espera que las protestas continúen. De hecho, hay convocatorias diarias desde distintos centros educativos. En el instituto de Valdelacalzada ya han anunciado también, por indicación de la AMPA, que se concentrarán ante la falta de transporte para el alumnado de Guadiana y Pueblonuevo.

Es solo un ejemplo, pero hay muchos más por toda la región extremeña. Por el momento, la Federación Estudiantil de Extremadura (Fadaex) ha convocado una huelga estudiantil indefinida a partir del viernes 19 de septiembre. Así mismo, las concentraciones convocadas por Frempa tanto en las puertas de los centros educativos como en las paradas de autobús continúan hasta que cuenten con el servicio.

El conflicto sigue abierto

Hay que recordar que Extremadura cuenta con 579 rutas de transporte escolar que utilizan 16.000 alumnos cada año. Sin embargo, hay 5.000 que no pueden hacer uso de ellas desde el inicio de curso porque existe un conflicto abierto entre la Junta de Extremadura y varias empresas que no han acudido a las licitaciones. Estas fueron denunciadas por la Junta por «supuestas coacciones para intentar modificar los precios» de las líneas, según indica el Ejecutivo regional, y recibieron una resolución administrativa que les obligaba a realizar los trayectos.

Por el momento, han hecho caso omiso a esa adjudicación de forma directa y obligada y en esta semana de inicio de curso ha habido negociaciones entre ambas partes. Sin embargo, en los últimas horas las relaciones se han enfriado ante las acusaciones de ambos interlocutores.

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, asegurara que «las empresas están pidiendo que un Gobierno asuma compromisos aun estando fuera de la ley» y los empresarios del transporte escolar acusan a la Junta de «incumplir acuerdos» y de impagos.

