Padres y alumnos se concentran en la parada de autobús de Salvaleón ante el conflicto del transporte escolar.
Extremadura

Cuarto día sin transporte escolar: los padres se plantan y no llevan a sus hijos al instituto

5.000 alumnos continúan sin autobús que les lleve a los centros educativos y las protestas continúan por toda Extremadura en las paradas

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:50

Más de 5.000 alumnos extremeños continúan sin transporte escolar y las familias siguen sus protestas en los centros educativos y en las paradas ... de autobús de los pueblos afectados. Hay más de 170 municipios en los que no se están realizando unas 200 rutas desde el inicio de curso. Eso ha provocado indignación y no paran de sucederse concentraciones de padres y alumnos con pancartas que piden «transporte ya» y lamentan que «se está jugando con la educación».

