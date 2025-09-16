HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Gallardo señala a Guardiola como responsable de la crisis del transporte escolar

El secretario general del PSOE extremeño comparece rodeado de alcaldes afectados y acusa a la Junta de culpar a unas empresas que no se pueden defender

R. H.

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:42

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, como la «única responsable de la mayor crisis» de la educación pública en Extremadura, en relación con el actual conflicto del transporte escolar.

El líder de los socialistas ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en la sede regional de Mérida, acompañado por numerosos alcaldes socialistas entre los que se encontraban la de Caminomorisco y el de Vivares, que han expuesto el «caos» que están viviendo las familias de los 5.000 niños extremeños a los que han dejado «tirados» en sus pueblos.

El secretario general ha señalado que desde su última aparición pública el pasado jueves en el Pleno de la Asamblea, a Guardiola «se le acumulan las preguntas» y se ha preguntado dónde ha estado estos días, «por qué no ha dado la cara» para dar explicaciones y pedir disculpas a los afectados.

Amenazas a las empresas

Gallardo ha remarcado que el «ya está bien de echar la culpa a los demás, la culpable de la situación es la Junta de Extremadura», en referencia a las diferencias con las empresas del sector. «Son pequeñas empresas familiares a quienes se ha amenazado, a las que se ha interpuesto una denuncia por la vía penal y a las que se ha abandonado en la negociación porque pensaban que obligatoriamente tenían que hacer lo que la Junta dijera».

Gallardo insiste en que la Junta echa la culpa «a las empresas, que son las que menos voz tienen, porque encima son las que menos se pueden defender».

Con respecto a la decisión de la Junta de recurrir el auto de un juzgado de Mérida que ha rechazado la solicitud de medidas cautelares de la Administración regional para obligar a varias empresas de transporte escolar a reanudar sus servicios, el líder de los socialistas considera que insisten en el «error».

«En vez de sentarse y no levantarse de la mesa hasta que se resuelva el problema, recurre nuevamente al error y a poner el foco en familias», en alusión a las empresas, que «han sido objeto de llamadas amenazantes». «Les han llamado desde la Junta de Extremadura amenazándoles», ha abundado.

«Que un gobierno criminalice a empresas extremeñas, y además que lo hagan aquellos que están todo el día diciendo el valor de las empresas, dándoles valor a las empresas para poner de relieve sus políticas, me parece que es un gesto incomprensible, pero fundamentalmente lo que demuestra es una enorme incapacidad para gobernar», ha afeado Gallardo.

Por tanto, le ha pedido a Guardiola que «deje de echar balones fuera» y que, como «máxima responsable», primero cese a la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, y en segundo lugar se siente a negociar. Para el líder socialista, su incapacidad ha quedado demostrada con un Consejo de Gobierno que «no ha servido para nada».

Asimismo, ha reprochado a Guardiola que no haya comparecido personalmente y se haya «escondido detrás de su portavoz» para decir que han estado «mañana, tarde y noche negociando».

«Es una vergüenza y una irresponsabilidad la ausencia de Guardiola en estos días, porque en estos momentos la ciudadanía lo que necesita es un presidente que le dé respuesta», ha insistido Gallardo.

«Yo me hubiera encerrado con las empresas a negociar y no hubiéramos salido ni los representantes de la Junta ni tampoco los de las empresas hasta que no hubiéramos llegado a un acuerdo que satisficiera los intereses principales de la región», en referencia a los escolares y sus familias, que «se encuentran en estos momentos varados en su pueblo sin poder tener acceso a la enseñanza pública».

