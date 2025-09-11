La FIFA da luz verde al Badajoz, que podrá jugar este domingo

Tras mucho suspense, por fin llegó el momento tan esperado en la afición del Badajoz. El club ya cuenta con el visto bueno por ... parte de la FIFA tras analizar toda al documentación remitida y pasar el proceso de evaluación y comprobación. Algo antes de las 13.30 de este jueves llegaba a la planta noble blanquinegra la anhelada notificación del máximo organismo del fútbol internacional. Además, la entidad pacense desaparecía de la plataforma digital FIFA Registration Bans List.

De esta manera, se levanta el bloqueo que pesaba sobre la entidad pacense a la hora de tramitar las licencias de sus jugadores. Instantes después de conocer esa información, representantes de la entidad pacense se apresuraron a acudir a la sede de la Federación Extremeña para empezar a formalizar todo el proceso y poder concurrir con normalidad al duelo correspondiente a la segunda jornada de Tercera RFEF, que le le enfrenta este domingo (19.00 horas) en el Muncicipal de Santa Amalia al equipo local.

También podrán disputar sus respectivos encuentros tanto el filial como los equipos juveniles, toda vez que, merced a una circular de la FIFA, el resto de equipos de la Academia ya lo tenían asegurado. Especialmente perentoria era la situación del juvenil B, al igual que la del sénior, ya que acumula una incomparecencia de la pasada semana, al no celebrarse el encuentro que le debía medir al Diocesano B en los campos federativos Eusebio Bejarano el sábado.

Han sido jornadas de incertidumbre, nerviosismo y agonía entre la masa social del Badajoz, que observaba con impotencia cómo la supervivencia de la entidad se apagaba irremisiblemente con el transcurso de las horas al no lograr solventar una situación que se ha tornado extremadamente crítica, con la amenaza de la expulsión de la competición como telón de fondo.

Se cierra un pequeño capítulo, pero ni mucho menos se da carpetazo definitivo al caso. Tras recibir el beneplácito del máximo organismo del fútbol mundial a la documentación desde mediados de la pasada semana, con continuación este lunes, martes y miércoles, consigue esquivar el yugo inmediato, pero este es únicamente el inicio del proceso que debía haberse puesto en marcha en abril de 2024. Fue entonces cuando se realizó el primer requerimiento desde las oficinas de París de la Cámara de Compensación de la FIFA.

En unos días, a los despachos del Nuevo Vivero llegará de nuevo el requerimiento de pago de la deuda concerniente a los derechos de formación de varios jugadores y el Badajoz tendrá un plazo de 30 días para satisfacerlo. En caso contrario, se pondrá de nuevo en marcha la maquinaria del comité disciplinario de la FIFA y se reactivará la prohibición de inscripción de futbolistas.

Este jueves era uno de los días claves en el proceso, porque fue la fecha que establecieron el cuerpo técnico y la plantilla como límite para la resolución de esta coyuntura, y en caso negativo anunciaron que procederían a iniciar una huelga indefinida. Durante este periodo, desde el club han transmitido que en el seno del vestuario se respiraba sobre todo impotencia por la imposibilidad de competir, pero el plan de trabajo se ha mantenido invariable, respetándose la secuencia de entrenamientos de cara a que el domingo se pudiera jugar.