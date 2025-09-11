HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente El juzgado rechaza la petición de Educación de obligar a las empresas a cubrir las rutas escolares
Han sido días de mucha tensión para la afición del Badajoz. José Vicente Arnelas
Tercera RFEF

La FIFA da luz verde al Badajoz, que podrá jugar este domingo

Tras analizar la documentación aportada por el club, el organismo levanta la prohibición de tramitar licencias y habrá partido ante el Santa Amalia

M. Gª Garrido

Badajoz

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:42

Tras mucho suspense, por fin llegó el momento tan esperado en la afición del Badajoz. El club ya cuenta con el visto bueno por ... parte de la FIFA tras analizar toda al documentación remitida y pasar el proceso de evaluación y comprobación. Algo antes de las 13.30 de este jueves llegaba a la planta noble blanquinegra la anhelada notificación del máximo organismo del fútbol internacional. Además, la entidad pacense desaparecía de la plataforma digital FIFA Registration Bans List.

