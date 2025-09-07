La plantilla del Badajoz amenaza con una huelga indefinida

J. P. Badajoz Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:37 | Actualizado 20:02h. Comenta Compartir

La afición del Badajoz vive momentos de desconcierto e incredulidad ante los acontecimientos que sacuden al club. Las puertas del Nuevo Vivero solo se abrieron para la entrada de los equipos, árbitros y medios de comunicación, mientras los seguidores blanquinegros asistían perplejos en los aledaños a otro día negro en la historia de su equipo. Como era de esperar finalmente no se jugó el partido ante el Azuaga y pasados quince minutos de la cinco de la tarde el árbitro Sabido Serrano cerraba el acta por incomparecencia del equipo pacense al no poder presentar las fichas. Esto supone la pérdida del encuentro y además de partir con tres puntos menos.

Pero 45 minutos antes, la plantilla y el cuerpo técnico del Badajoz habían convocado una rueda de prensa para dar lectura a un comunicado por lo que consideran un «bloqueo arbitrario e injustificado de la FIFA» y en el que amenazan con una huelga si esta situación no se resuelve antes de cuatro días. «Si el jueves 11 de septiembre la FIFA no ha procedido a solventar la situación y al levantamiento de los derechos federativos lamentablemente nos declararemos en huelga indefinida hasta que se nos permita hacer lo que sabemos, que es jugar al fútbol. Esta decisión no es en contra de nuestro club ni de nuestra afición, sino precisamente en su defensa». En la nota, leída por Fran Miranda como capitán, eximen a la propiedad de la responsabilidad de la situación y exigen al máximo organismo mundial que actúe con celeridad. «No se puede silenciar a un club histórico, a una ciudad y a una afición ejemplar. La FIFA debe rectificar de inmediato y permitir al Badajoz competir». En la misma, ponen el foco en otros damnificados como son los chavales del fútbol base blanquinegro. «Queremos subrayar además que no solo nosotros estamos sufriendo este bloqueo, más de 500 niños de la cantera del Badajoz tampoco pueden competir, viéndose privados de la oportunidad de formarse, crecer y disfrutar de fútbol, algo que consideramos inaceptable». Al mismo tiempo, se sienten maltratados y perjudicados por una medida insólita. «Si esta situación afectara a los grandes equipos de la Liga de Fútbol Profesional la respuesta habría sido inmediata y la solución ya estaría sobre la mesa. Sin embargo, al tratarse del Badajoz se nos margina e ignora demostrando una desigualdad en el trato inadmisible que desprecia el esfuerzo y la pasión de una afición ejemplar». En ese sentido, Javier Peña también criticó que el club sufre un agravio comparativo. «No tengo ninguna duda porque incluso cuando ellos quieren para recibir un tránsfer están hasta las cinco o las seis de la mañana, da igual que sea domingo o sábado, pero para nosotros han cerrado el chiringuito el mismo viernes y no sabemos nada más». Y remarcó la complicada situación en la que se encuentran los jugadores. «El vestuario está hundido. Tampoco lo entienden».

El director general volvió a insistir en que todo este lío se debe a una cuestión burcrática y que el club ha cumplido con el envío de la documentación requerida para una especie de control financiero. «Creemos que efectivamente hay algo, alguna cosita más que se nos escapa». Pero se muestra esperanzado en una rápida solución esta semana. «Soy optimista en el sentido de que el daño ya lo han hecho una vez. Si esto vuelve a pasar nosotros nos hemos retirado de la competición, con lo cual espero que por una decisión de este tipo no permitan que el Club Deportivo desaparezca». De esta manera, está convencido que el equipo logrará slair de esta situación. «Vamos a seguir trabajando duro, que no lo vamos a dejar solo y que el Club Deportivo Badajoz va a competir este año».

Cuando el reloj marcaba las cinco, los decibelios empezaron a subir en el exterior del estadio. Casi un millar de aficionados se agruparon ante la fachada del Nuevo Vivero y cargaron duramente contra los propietarios con sus cánticos pidiendo su salida del club.

Temas

CD Badajoz