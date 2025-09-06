El Badajoz-Azuaga, en peligro por un problema burocrático de los blanquinegros con la FIFA

M. Gª Garrido Badajoz Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:14 Comenta Compartir

Parecía que el sobresalto de la AFE era el último de la serie habitual de todos los veranos del Badajoz. Pero nada más lejos de la realidad. La incertidumbre y la intranquilidad se han convertido en el hábitat natural de la afición blanquinegra en los últimos tiempos y este sábado suma otro capítulo más de una esperpéntica saga. La hinchada pacense amanecía en la víspera del encuentro que abre la temporada en Tercera RFEF ante el Azuaga este domingo en el Nuevo Vivero (17.00), con la noticia de que la celebración de ese partido tan esperado peligraba. La razón, una vez más hay que buscarla en la planta noble de la entidad extremeña.

El Badajoz sigue figurando en el listado de la FIFA de equipos que no pueden inscribir futbolistas en sus respectivas competiciones por algún impago. Las especulaciones se empezaron a suceder y sobrevolaba por el imaginario colectivo la deuda de 5.400 euros por los derechos de formación del delantero argentino Santi Müller, aunque según aseguraron fuentes de la propia entidad pacense a este diario HOY esa cantidad ya se había sufragado.

La única realidad es que se abre otra situación extrema, teniendo en cuenta la dificultad de cualquier trámite económico y burocrático un sábado y a apenas unas horas del debut en la competición liguera. Cabe señalar que en la página de la Federación Extremeña de Fútbol no figura ninguno de los futbolistas de la plantilla inscritos.

A media mañana, el club blanquinegro se apresuró a convocar una rueda de prensa para las 13.00 para dar explicaciones, en la que compareció Javier Peña, director general, leyendo un comunicado en el que explicaba que la FIFA requirió el pasado martes una auditoría financiera al Badajoz. Según afirma el representante del conjunto extremeño, enviaron unas horas después todos los documentos solicitados, pero desde entonces, denuncian que no han recibido ninguna respuesta más por parte del máximo organismo del fútbol internacional, que mantiene los derechos federativos del equipo pacense bloqueados. Ante este situación, el duelo de este domingo no podría celebrarse.

Peña iniciaba su exposición hablando de un «bloqueo arbitrario de la FIFA carente del sentido», defendiéndose argumentando que han actuado con «la máxima transparencia». Añadió además en un documento que «dejar claro que somos víctimas de una decisiones ajenas a nosotros y desproporcionadas». Y siguió en esa línea de ataque directo, «la FIFA demuestra falta de sensibilidad y solidaridad inadmisible atentando contra los valores del deporte. Perjudica al fútbol español y la confianza de la afición». El club ha pedida medidas cautelares para tratar de solventar esta coyuntura y Peña asegura que aún tienen esperanzas de que se resuelva antes del domingo y finalmente se juegue el encuentro. Los jugadores han vivido ajenos a todo lo que ocurría y no ha sido hasta el viernes cuando fueron informados de la posibilidad de que no haya partido.

Hay que recordar que en caso de incomparecencia, el artículo 80 del código disciplinario de la Federación Española de Fútbol contempla la pérdida del partido al infractor, descontándole, además, tres puntos en su clasificación, declarando vencedor al oponente, por el resultado de tres a cero.