HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El director general del Badajoz, Javier Peña, en su comparecencia del domingo. José Vicente Arnelas
Tercera RFEF

El Badajoz confía en que la FIFA levante el bloqueo en las próximas horas

El organismo solicitó en la tarde del lunes nueva documentación al club, que remitió de inmediato y está a la espera de su verificación

M. Gª Garrido

Badajoz

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:22

La afición del Badajoz permanece en vilo ávida de noticias sobre la actualidad de un club que se encuentra contra las cuerdas a nivel ... institucional. La cuenta atrás corre, con el riesgo de la segunda incomparecencia y, por ende, la expulsión de la competición y el descenso administrativo en el horizonte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos por intoxicación en la cooperativa Viñaoliva de Almendralejo
  2. 2 Los secretos de la bandera de Extremadura: lo que pocos saben sobre ella
  3. 3 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  4. 4

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  5. 5 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  6. 6 Trasladan al Hospital de Coria a un hombre corneado tras ser operado en Casas de Don Gómez
  7. 7 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  8. 8

    Las pirotécnicas lamentan las pérdidas que implica la suspensión de fuegos
  9. 9

    Fedea avisa de que el cierre de las dos unidades de Almaraz generará aumentos de las emisiones y de los costes de suministros
  10. 10 Nuevos cortes en la A-5 en Badajoz a la altura de El Faro por obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Badajoz confía en que la FIFA levante el bloqueo en las próximas horas

El Badajoz confía en que la FIFA levante el bloqueo en las próximas horas