El Badajoz confía en que la FIFA levante el bloqueo en las próximas horas

La afición del Badajoz permanece en vilo ávida de noticias sobre la actualidad de un club que se encuentra contra las cuerdas a nivel ... institucional. La cuenta atrás corre, con el riesgo de la segunda incomparecencia y, por ende, la expulsión de la competición y el descenso administrativo en el horizonte.

De momento, la situación sigue sin desbloquearse, pero fuentes de la entidad pacense aseguran que ya se han producido movimientos, reactivándose la comunicación con la FIFA, que en la tarde de este lunes contactó vía email para solicitar nueva documentación. En este caso se trata de un certificado que debía expedir la Federación Española de Fútbol que acreditase que el Badajoz no está pudiendo tramitar fichas y, por tanto, no cuenta con jugadores para poder competir. El club extremeño le transmitió la semana pasada al organismo que debido a la suspensión de los derechos federativos que pesaba sobre el Badajoz, no podía competir y la FIFA pidió entonces ese comprobante con sello de la RFEF.

El club se apresuró a poner en conocimiento del ente federativo esta cuestión y en unos minutos le trasladaron el documento requerido, y desde los despachos del Nuevo Vivero se remitió a la FIFA, a la que se informó de su envío. Ahora, se está a la espera de su verificación. De nuevo en compás de espera, como ocurriera la pasada semana tras la solicitud de la auditoría de compilance, aunque el director general, Javier Peña, afirma a este diario que la diferencia es que en esta ocasión sí han conseguido contactar con la FIFA, ya que desde el jueves por la tarde se cortó dicha comunicación.

Además, insiste en que no se les ha requerido nada más. Pese a los precedentes y la situación tan crítica, desde la planta noble son optimistas y confían en que a lo largo de este martes y mañana se solucionará. Eso permitiría disputar el partido de la segunda jornada de Tercera RFEF como visitante ante el Santa Amalia, este domingo a las 19.00 horas. «No hay más que rascar en esto, todo lo que nos pododían pedir ya lo han pedido», recalca. Y no oculta la indignación por todo lo acontecido: «Cuando es tan fácil como decir 'mándame la documentación, te la envío, la reviso y ahora te digo si está bien o no está bien o hay que usar algún tipo de documento' y nos quedamos callados y dejamos que pase el tiempo sabiendo del daño y el perjuicio que vas a crear a un equipo, a una afición… Pues no sé, es que hay cosas que se me escapan», expresa Peña.

Respecto a los requerimientos de la FIFA desde hace varios meses para alertar de ciertas irregularidades, insisten en que no han tenido constancia de nada al respecto y se escudan en el periodo de transición durante el cambio de propiedad. Durante ese proceso cambiaron los servidores para vetar al grupo mexicano saliente el acceso con el certificado digital a la información del club. En cualquier caso, es público que el Badajoz está incluido en FIFA Registration Ban List, una plataforma que registra los nombres de los clubes con los derechos federativos suspendidos por algún incumplimiento de la normativa. Peña aclara que pensaban que esa prohibición de dar altas de jugadores se debía a las deudas con Ander Montori y Juan Antonio Macarro, que fueron sufragadas el lunes pasado. De este modo, siguen insistiendo en que no existe ningún tema económico abierto y que todos los impagos se han subsanado.

El martes hablaron con Sergio Merchán, presidente de la Federación Extremeña, para iniciar los trámites de cara a la nueva temporada y fue cuando les alertó de que existía el requerimiento de la FIFA para enviarles la auditoría. «Ahí es cuando empezamos a trabajar sobre ese tema», sostiene. El director general blanquinegro asegura que hay un equipo de ocho abogados (cuatro de ellos externos contratados 'ad hoc') trabajando en estos momentos para solventar esta situación.

Respecto a la plantilla, la palabra que describe el sentir general es el de impotencia por la imposibilidad de competir. El equipo está manteniendo el planning habitual de entrenamientos y tuvo sesión este lunes, mientras que el martes ha tocado jornada de descanso.