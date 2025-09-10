La FIFA envió al Badajoz el primer requerimiento de pago en abril de 2024

M. Gª Garrido Badajoz Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:08 | Actualizado 20:17h. Comenta Compartir

Para comprender lo que está ocurriendo a nivel institucional en el Badajoz hay que remontarse a abril de 2024. En ese momento, el club pacense recibe un requerimiento de FIFA Clearing House, una institución financiera independiente (pero con relación estrecha con la FIFA) creada en 2022, con sede en París, y que se encarga de gestionar y centralizar los abonos que los clubes deben realizar en concepto de compensaciones por formación de jugadores.

El Badajoz recibe de esa institución un requerimiento de pago por una deuda vinculada al denominado mecanismo de solidaridad y se le remiten unos links para que firmaran los términos y condiciones como paso previo a la aportación de la documentación pertinente. Ese trámite forma parte de la fase de evaluación de cumplimiento, con el objetivo de conocer, entre otros datos, el beneficiario último del club, quién es el representante legal, los estatutos, el estado contable, si existen sanciones, comprobantes de que las cuentas bancarias figuran a nombre del club en cuestión, etc.

Esa información, como garantía de transparencia e integridad financiera, de la que es responsable de velar la Clearing House, también conocida como Cámara de Compensación de la FIFA, es la que ahora, más de un año después, está proporcionando la entidad pacense con carácter de urgencia, inaugurando la fase inicial de comprobación que databa de abril de 2024. Este miércoles, por tercer día consecutivo, el Badajoz tuvo que enviar nuevos documentos a la FIFA, el último, la auditoría de las cuentas de la campaña 2023/24. De ahí la demora en recibir luz verde, porque en las últimos horas se está analizando de manera pormenorizada cada entresijo del entramado societario del Badajoz.

Al no pasar ese control inicial en su momento, el expediente regresó a la FIFA, que remite, a través de su comité disciplinario, la notificación de incumplimiento y sanciona con una multa de una cifra que supera los 5.000 euros, que es la cantidad que Javier Peña, director general del conjunto extremeño, menciona cuando se le interpela por esta cuestión. Sin embargo, no se abonó la cifra adeudada en concepto de derechos de formación. Aunque ha saltado a la palestra el caso más sonado, el de Santi Müller, hay algún futbolista más implicado, y, según ha podido saber este diario, las cantidades son elevadas.

Tras mantenerse esa inacción, la FIFA, tal y como contempla su normativa, subió un escalón punitivo más y procedió a bloquear los derechos federativos del conjunto extremeño, ya en mayo de 2025, motivo por el que el club blanquinegro figura, desde el 26 de ese mes, en el archivo de FIFA Registration Ban List, plataforma digital que recoge la información de los clubes con vetos en la tramitación de licencias.

La cuenta atrás sigue pisando los talones al Badajoz, que desde la pasada semana ha movilizado todos sus recursos jurídicos (contratando a cuatro abogados externos de apoyo) para agilizar el proceso. La situación es crítica, aunque aún hay margen para que la FIFA dé el tan ansiado visto bueno.

Sin embargo, en caso de que se detecte alguna irregularidad, cualquier petición de información adicional podría alargar varias horas más una agonía que consume a la afición pacense. Si se corrobora que todo está acorde a la legalidad, quedaría levantada la prohibición que pesa sobre el Badajoz para inscribir sus fichas. Eso sí, inmediatamente recibirían el requerimiento de pago de la cantidad adeudada por los derechos de formación, con un plazo límite de unos 30 días para sufragarla. Si se hiciera caso omiso a esa petición, se reactivaría la restricción para registrar jugadores de nuevo.

Sobre las reiteradas exhortaciones del máximo organismo del fútbol mundial, Javier Peña ha sostenido que no han sido conscientes de la situación hasta que el pasado martes se personaron en la sede de la Federación Extremeña de Fútbol para formalizar los trámites de cara a la próxima temporada. Allí les informaron de que contaban con la solicitud de una auditoría y varios documentos por parte de la FIFA y que no podían inscribir a sus futbolistas.

Tres días para alegar

Este miércoles se publicaron las sanciones del Juez de Disciplina correspondientes a la primera jornada de Tercera RFEF. En su escrito, recoge lo redactado por el colegiado Sabido Serrano en el acta del Badajoz-Azuaga, que recoge las indicaciones de que solo se presentaron las fichas del cuerpo técnico y la licencia de un futbolista (Jairo Bas), «por lo que no alcanzan el mínimo de jugadores para disputar el partido, por lo que me veo en la obligación de suspender el partido». Sobre esta cuestión, el Badajoz cuenta con tres días para presentar alegaciones antes de que se le aplique el código 80 del Código Disciplinario de la RFEF, que contempla pérdida del partido, y que se le resten tres puntos en la clasificación.