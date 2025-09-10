HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inmediaciones del Nuevo Vivero el pasado domingo. José Vicente Arnelas
Tercera RFEF

Una circular de la FIFA exime del bloqueo a parte de la cantera del Badajoz

Ese escrito permite al conjunto blanquinegro tramitar las fichas de futbolistas con hasta 15 años, pero no las del filial y los juveniles

M. Gª Garrido

Badajoz

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:03

En el Badajoz se mantienen en compás de espera tras el envío de las dos últimas remesas de documentos requeridos por la FIFA en una ... batalla contra el reloj para lograr el levantamiento del bloqueo de los derechos federativos. A falta de la luz verde del organismo del fútbol mundial, una parte de la cantera blanquinegra quedará eximida de ese veto para dar altas a sus futbolistas atendiendo al punto quinto de la circular 1.843 de 2023 redactada por la FIFA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional descubre 513 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial en una nave de Mérida
  2. 2 El pueblo de Extremadura que la Guía Michelin califica como «joya gastronómica»
  3. 3 Cambio de hora 2025: qué día pasamos al horario de invierno en España
  4. 4 El pueblo de Extremadura que aspira a convertirse en destino rural del año
  5. 5

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  6. 6

    Denuncian al Ayuntamiento de Don Benito por un supuesto plagio
  7. 7 Mercadona estrena sección en 12 supermercados este septiembre, incluyendo uno en Extremadura
  8. 8 Un radar de Guareña capta a un vehículo a 132 kilómetros por hora en un tramo de 30
  9. 9 Este es el programa completo de la Noche del Patrimonio de Cáceres para el próximo sábado
  10. 10 Cuatro heridos tras sufrir un accidente de tráfico en el tramo en obras de la A-5 a su paso por Mérida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Una circular de la FIFA exime del bloqueo a parte de la cantera del Badajoz

Una circular de la FIFA exime del bloqueo a parte de la cantera del Badajoz