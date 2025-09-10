Una circular de la FIFA exime del bloqueo a parte de la cantera del Badajoz

En el Badajoz se mantienen en compás de espera tras el envío de las dos últimas remesas de documentos requeridos por la FIFA en una ... batalla contra el reloj para lograr el levantamiento del bloqueo de los derechos federativos. A falta de la luz verde del organismo del fútbol mundial, una parte de la cantera blanquinegra quedará eximida de ese veto para dar altas a sus futbolistas atendiendo al punto quinto de la circular 1.843 de 2023 redactada por la FIFA.

En ese texto se recoge que «a fin de no frenar el desarrollo de futbolistas jóvenes, y a menos que se especifique lo contrario en la decisión pertinente donde se imponga la sanción, los clubes sobre los que pese una prohibición de inscribir jugadores podrán inscribir integrantes en sus equipos juveniles».

Aunque existe una restricción en ese supuesto, «no obstante, dicha posibilidad se limitará a jugadores de hasta 15 años, incluidos estos. Los jugadores a los que se haya inscrito en un equipo juvenil mientras esté vigente una prohibición no podrán jugar con el primer equipo u otros equipos profesionales del club hasta que no se cumpla la sanción», concluye el escrito.

De esta manera, gran parte de la Academia, cuyos equipos iniciaban el próximo fin de semana su participación en sus respectivas competiciones, podrán contar con sus plantillas, siempre y cuando la Federación Extremeña dé conformidad a las licencias presentadas y corrobore que todo está en orden. Esto no afecta en el caso del filial y de los equipos juveniles, de hecho, el pasado sábado no se disputó el duelo que debía haber enfrentado en los campos de Eusebio Bejarano al juvenil B del Badajoz y al del Diocesano B.

El equipo de División de Honor blanquinegro tiene previsto su debut este sábado, a partir de las 19.00 horas, frente al Atlético Madrid, en el que significa su regreso a la máxima categoría tras el ascenso cosechado el curso pasado.

En el caso del primer equipo, la red de seguridad ha desaparecido, ya que después de que se le diera el partido por perdido frente al Azuaga el pasado fin de semana, en caso de una segunda incomparecencia supondría la automática expulsión de la competición e iniciar la temporada que viene una categoría inferior, en este caso en la Primera Extremeña. El club pacense envió en la tarde de este martes nueva documentación a la FIFA, con la que sí está pudiendo mantener una comunicación más fluida en los últimos días.