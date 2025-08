El Badajoz sigue sin poder inscribir jugadores

La pretemporada acaba de comenzar en la parroquia pacense, pero en los alrededores del Nuevo Vivero, desde hace tiempo, no funciona esa famosa frase de ' ... año nuevo, vida nueva', o en este caso, temporada.

Al concluir el pasado curso de forma oficial el 30 de junio de este mismo año, como es habitual, días más tarde, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) publica las resoluciones de las comisiones mixtas, donde se encuentra el Club Deportivo Badajoz. Esto quiere decir que, el grupo Lanuspe no ha cumplido con todos los pagos a sus jugadores de la temporada 2024/25. En este caso, queda por sufragar una deuda con el navarro Ander Montori, quien, por razones disciplinarias, fue apartado del grupo y semanas más tarde dado de baja del club.

Se trata de una cantidad que ronda los 5.000 euros, y, hasta que esta deuda no se solvente, el equipo no podrá tramitar fichas para la nueva campaña, que dará comienzo el fin del semana del 7 de septiembre. A día de hoy, el Badajoz no ha resuelto este escollo, por lo que, a algo más de un mes para que se inicie la Tercera RFEF, tanto los jugadores que han renovado del año pasado como las incorporaciones no se encuentran en la página oficial de la Real Federación Extremeña de Fútbol como integrantes de la plantilla de la entidad pacense.

La primera pregunta que se viene a la cabeza a cualquier aficionado es: ¿hasta cuándo se puede pagar? Desde la entidad blanquinegra trasladan tranquilidad porque la única fecha límite para hacer frente a ese pago es el 5 de septiembre a las 14.00 horas, momento en el que se cierra el plazo de inscripción de fichas en la Federación Extremeña de cara a la nueva campaña en Tercera RFEF.

Frentes institucionales

Otro lastre que venía arrastrando el club por una cuestión similar es el de Santi Müller. En este caso la cantidad es de 5.400 euros que reclama la FIFA por los derechos de formación del argentino. Al hilo de esto, desde el club aseguran que esta deuda está solventada desde hace varias semanas.

El club lleva tiempo sumergido en una etapa en la que, por cada conflicto institucional que resuelve, brota otro. Evidencia de ello son los pagos a Joaquín Parra, estando pendiente aún el de septiembre de 2024 y que, muy probablemente se solape con el de septiembre de 2025, cifrado cada uno de ellos en 350.000 euros, sumando un total de 700.000 euros.

A esto hay que añadirle los pagos del concurso de acreedores, que deberán comenzar a abonar a finales de este año. No sabemos si es fruto del destino, plena casualidad o falta de fortuna, pero desde que todos estos problemas han empezado a aparecer, el club ha ido al mismo ritmo en lo deportivo, con dos descensos consecutivos de categoría y un ascenso frustrado en la quinta categoría del fútbol español.

En cuanto a lo deportivo, los de Juan Marrero llevan algo más de dos semanas con intensas sesiones de entrenamiento enmarcados en la pretemporada, además de un par de duelos amistosos. El primero de ellos frente al Cacereño, en el que los verdiblancos salieron victoriosos por 0-2, y a domicilio frente al Villanovense, donde un gol de Pavón estrenó el casillero de goles y victorias blanquinegras.

Con hasta seis amistosos aún por disputar en un intenso mes de agosto, el técnico valenciano buscará dar con la tecla para lograr estar la temporada que viene en Segunda RFEF, cuya pelea comenzará el 7 de septiembre en el Nuevo Vivero recibiendo al Azuaga. Es una incógnita constante esta temporada a todos los niveles, lo cual genera un ambiente cada vez más enrarecido entre una afición que no confía en las altas esferas, y sin quitar el ojo a los objetivos deportivos, también exigentes.