El portavoz parlamentario de Vox, Óscar Fernández Calle, registra la enmienda de totalidad al proyecto de Presupuestos para 2026. HOY

Vox presenta una enmienda de totalidad a las cuentas de 2026

La formación también votará en contra de la reforma del Reglamento de la Asamblea

Juan Soriano

Juan Soriano

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:26

Vox presenta una enmienda de totalidad al proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2026, con lo que se suma a PSOE y Unidas por Extremadura al rechazo de las cuentas del Gobierno regional del PP.

El portavoz del Grupo Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha registrado durante el pleno de este jueves la enmienda de totalidad con la que su partido tensa aún más la negociación con los populares para la aprobación de las cuentas, después de que tanto el PSOE como Unidas por Extremadura hayan mostrado también su oposición al proyecto.

Las enmiendas de totalidad se debatirán el próximo martes en el Parlamento regional. A pesar de que los tres grupos de la oposición coinciden en rechazar las cuentas, nada garantiza que el proyecto de ley vaya a ser devuelto al Gobierno extremeño. Para ello, ante un esperado voto en contra del PP a las enmiendas, el PSOE debería mostrarse a favor de la de Vox o viceversa (aunque también bastaría con la abstención de los de Abascal si Unidas por Extremadura apoya a los socialistas). Fernández Calle ha indicado que el martes se conocerá su posición.

El portavoz parlamentario de Vox ha recordado que su partido ha presentado un programa alternativo de gobierno con las medidas que, a su juicio, el Gobierno regional del PP no ha llevado a cabo en estos dos años de legislatura. En su opinión, María Guardiola no ha aplicado las medidas incluidas en el acuerdo de investidura y los populares no han cumplido con el propósito de cambiar las políticas de la Junta de Extremadura.

De esa forma, Vox considera que Guardiola ha mentido a los extremeños. Además, lamenta que el Gobierno regional, en lugar de responder a sus propuestas, «ha insultado» a los diputados de la formación y ha mostrado su interés en llegar a un acuerdo con el PSOE.

Elecciones anticipadas

La presentación de hasta tres enmiendas de totalidad al proyecto de Presupuestos de 2026 aleja el acuerdo entre el Gobierno regional del PP y los grupos de la oposición. La presidenta extremeña, María Guardiola, adelantó al inicio de la negociación que, en caso de que no haya consenso para las cuentas, estaría dispuesta a convocar elecciones para evitar el bloqueo de la región.

Para ello, el PP ha planteado la reforma del Reglamento de la Asamblea, que establece que tras unas elecciones anticipadas la legislatura durará el tiempo que queda de la anterior. De ese modo, si se convocan elecciones en 2026 habría que votar otra vez en 2027, cuando se cumplirán los cuatro años desde los anteriores comicios.

Por ese motivo, los populares piden cambiar el texto para que el mandato del Parlamento regional pueda durar cuatro años tras unas elecciones anticipadas, ya que además consideran que así lo establece el Estatuto de Autonomía. La Asamblea votará este jueves esa propuesta de reforma.

Óscar Fernández Calle ha adelantado que su grupo votará en contra de esa medida. Unidas por Extremadura y el PSOE también rechazan la propuesta, con lo que la reforma del Reglamento de la Asamblea no conseguirá los votos necesarios.

