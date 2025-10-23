Juan Soriano Jueves, 23 de octubre 2025, 11:51 Comenta Compartir

Las ayudas a los afectados por los incendios forestales se tramitarán como proyecto de ley, lo que permitirá introducir enmiendas de modificación al texto presentado por el Gobierno regional. PSOE y Vox han votado con el PP para la convalidación del decreto-ley que fue aprobado hace un mes, pero abren la puerta a la mejora de las medidas planteadas, lo que ha contado con el apoyo de los grupos de la oposición y el rechazo de los populares.

El decreto-ley recoge ayudas directas para agricultores, ganaderos y empresas turísticas de las cincuenta localidades que se vieron afectadas por 17 grandes incendios que arrasaron más de 50.000 hectáreas en los meses de junio, julio y agosto.

Para el sector agrícola y ganadero se destinan 2 millones de euros en ayudas directas, que ascienden a 3.000 euros por hectárea perdida de cultivos permanentes, como cerezo, olivo y castaño; y 500 euros por cada unidad de ganado mayor, 100 euros por colmena y 37 euros por metro lineal de vallado. Junto a esto, se ha creado una línea de financiación dotada con 1,1 millones de euros para conceder préstamos de hasta 60.000 euros.

En cuanto al sector turístico, la Junta destina 300.000 euros para compensar las pérdidas ocasionadas por la cancelación de reservas en alojamientos y restaurantes de los trece municipios afectados por evacuación, confinamiento o aislamiento por incendio, situados en las comarcas del Valle del Ambroz, Valle del Jerte y Trasierra-Tierras de Granadilla. También se crean microcréditos para esos profesionales.

El consejero de Gestión Forestal, Francisco José Ramírez, ha recordado que el decreto-ley también contempla rebajas fiscales para los colectivos afectados y cambios legales destinados a facilitar cuestiones como la limpieza en los montes.

En nombre del Grupo Popular, José Manuel García Ballestero ha destacado la celeridad en la aprobación del decreto-ley, apenas un mes después de los grandes incendios. Asimismo, ha subrayado que es la primera vez que la Junta de Extremadura concede ayudas directas por los daños causados, lo que evidencia el apoyo del Ejecutivo autonómico de María Guardiola a los que han sufrido las consecuencias de las llamas. «Son medidas nuevas ante una situación nueva», ha añadido. «Todo es mejorable, pero lo que es innegable es el compromiso de este gobierno con los afectados».

Ayudas escasas para la oposición

El diputado socialista Eduardo Béjar ha afirmado que su grupo ha decidido votar a favor del decreto-ley con la intención de mantener las ayudas a los sectores afectados, «aunque sabemos que es insuficiente», y con el objetivo de tender puentes con el Gobierno regional. Pero ha incidido en que el texto tiene muchas deficiencias. Entre otras cuestiones, ha lamentado que las subvenciones generan desigualdad, con beneficiarios que recibirán una gran aportación mientras que otros apenas tendrán fondos. Además, ha indicado que no es la primera ves que la Junta concede ayudas por incendios forestales.

Por parte de Vox, Javier Bravo ha explicado que su grupo ha apoyado la convalidación del decreto-ley «con espíritu crítico y constructivo», pero que espera mejorar el texto con su tramitación como proyecto de ley. Según ha indicado, es urgente apoyar a los sectores implicados, pero considera que la cuantía de las ayudas «es irrisoria», que dejan fuera a terrenos con pastos, encinas y alcornoques y que además no incluyen a los incendios de finales de agosto. También ha acusado al Gobierno regional de no atender las peticiones de las asociaciones agrarias.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que el voto en contra de su grupo se debe a que el Gobierno regional ha presentado un «decreto ómnibus», en el que se mezclan ayudas directas que en realidad «son limosnas» con rebajas fiscales y cambios legislativos. Además, ha apuntado que otras comunidades, como Galicia y Castilla y León, ofrecen más subvenciones a los sectores afectados. «El PP tiene que aprender que no se puede salir con la suya», ha apuntado.