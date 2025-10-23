La presidenta de la Junta asegura que las 138 plazas de bomberos estarán al 100% el 1 de diciembre Los grupos de la oposición acusan al PP de «engañar a los trabajadores porque se van a amortizar sus plazas y se irán a la calle»

A. B. Hernández Jueves, 23 de octubre 2025, 11:57 Comenta Compartir

El futuro de las 138 plazas del Plan Infoex al 50% y de los bomberos que las ocupan han centrado este jueves buena parte de las preguntas de los grupos de la oposición al Gobierno regional. «El 1 de diciembre estarán creadas las 138 plazas al 100%», ha asegurado la presidenta de la Junta, María Guardiola, y ha destacado que esta medida, «que para hacer realidad ha tenido que llegar este gobierno», permitirá dar estabilidad al colectivo y conseguir que la plantilla sea la misma para las labores de extinción y prevención.

Con algunos de los bomberos afectados, los que hoy ocupan las plazas al 50% en la tribuna de la Asamblea de Extremadura, los tres grupos de la oposición han acusado al PP de mentirles. «Los bomberos se sienten engañados porque lo cierto es que les van a despedir, tienen un correo en el que se les comunica la amortización de sus plazas», ha expuesto la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. «Cuando anunció la ampliación al 100% buscaba la foto y el vídeo, después se ha olvidado de ellos», le ha afeado a María Guardiola.

«Sus mentiras les llevarán a la calle el 1 de diciembre», les ha dicho la socialista Marisol Mateos. Y más contundente aún ha sido el diputado de Vox Juan José García: «Lo que la presidenta les dijo a los bomberos, porque se acelera y dice lo que no toca o no sabe lo que dice, es que su jornada iba a ser del 100%, no que se iban a amortizar sus plazas. Esta es la realidad, lo que entendió toda la sociedad extremeña, y ahora dicen lo contrario».

Frente a las críticas, la presidenta ha asegurado que las plazas estarán al 100% y el consejero de Gestión Forestal, Francisco Ramírez, ha pedido hoy a los grupos de la oposición que no confundan plazas y personas, «lo que se anunció en agosto fue la conversión de las plazas, que es lo que se va a hacer y se cubrirán cumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Quienes han trabajado este verano han hecho un magnífico trabajo, pero hay que respetar los principios constitucionales de acceso al empleo público».

Principios que regirán la cobertura independientemente de la fórmula que finamente se elija para ampliar la jornada anual de las 138 plazas, ya sea a través de la reconversión o la amortización, que estudia Función Pública y que comunicará a los sindicatos en la reunión fijada para el próximo día 27.

«Vamos a cumplir lo prometido y vamos a hacerlo cumpliendo la legalidad», ha resumido la presidenta de la Junta. «¿O enchufo a quien a mí me parezca mejor?», ha preguntado.

Recursos humanos

Más allá de la polémica surgida en torno a estas 138 plazas, el PP ha defendido su gestión con el Plan Infoex. «Hemos aprobado este año un plan de ordenación de Recursos Humanos que debería haber estado en 2018, dotado con ocho millones de euros y que recoge medidas para ampliar un 10% la plantilla y abonar complementos que los bomberos han venido reclamando históricamente», ha destacado María Guardiola.

Irene de Miguel, por su parte, ha reclamado más efectivos en las labores de extinción y prevención tras recordar que «la tasa de temporalidad en el Infoex es del 30%, se necesitan más de 300 bomberos para cubrir las jubilaciones que vienen y es preciso mejorar su sueldo, cobran 1.300 euros y se juegan la vida, hablamos de trabajadores temporales y mal pagados».

El PSOE, por su parte, defenderá en el pleno una propuesta de impulso para aumentar los medios y la plantilla del Infoex, reforzar la logística, unificar la coordinación y mejorar los EPIs de los efectivos.