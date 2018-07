Vara avanza que los comercios de Cáceres y Badajoz podrán abrir el domingo 7 de octubre Fernández Vara, Blanco-Morales y Navarro, en este pleno de este miércoles:: BRÍGIDO «El problema de fondo no está ni en los festivos, sino en el comercio online, que no tiene festivos, ni nocturnos», dice tras confirmar que cumplirá las dos sentencias del Supremo E.P. Miércoles, 25 julio 2018, 15:16

El presidente de la Junta ha anunciado este miércoles en la Asamblea que los comercios de Badajoz y Cáceres podrán abrir el primer domingo de octubre, en cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo que anulan la revocación de las zonas de gran afluencia turística.

De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara, a raíz de una pregunta del presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, sobre las medidas que va a adoptar la Junta «a favor de la flexibilización horaria para la apertura del comercio en domingos y festivos en Cáceres y Badajoz».

La pasada semana, el Tribunal Supremo dictó sendas sentencias en las que estimaba los recursos interpuestos por los ayuntamiento de Badajoz y Cáceres contra la resolución de la Junta de Extremadura de anular la declaración de la ciudad como zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales.

Ante estas sentencias, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha recordado que la Junta «se cargó» la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística de algunas ciudades extremeñas por considerarlo «una gran mentira», algo que localidades como Cáceres y Badajoz recurrieron y ahora el Tribunal Supremo «ha dicho que la gran mentira fue la suya».

En su intervención, Guillermo Fernández Vara ha explicado que la Junta va «a cumplir las sentencias», tras lo que ha señalado que «los jueces unas veces te dan la razón y otras no te la dan», y ha recordado que la sala de primera instancia «dijo que estaba bien hecho, y ahora el Supremo dice que no», por lo que va «a cumplir la sentencia».

«Por eso el primer domingo de octubre se podrán abrir» los comercios de Badajoz y Cáceres, ha explicado el presidente extremeño, quien ha aclarado que «esto no empezó como un capricho, sino como una demanda por parte del sector del comercio» que «por práctica unanimidad» pidió en el Consejo Regional de Comercio esa anulación.

En ese sentido, ha aseverado Vara que «los turistas que vienen a Cáceres, no vienen para ir a comprar al Carrefour», y ha instado a «ver qué ocurre ahora, a ver si esto sirve para que aumente el empleo en el comercio minorista, que por cierto sigue subiendo, y para que no haya precariedad en el comercio minorista».

Así, el presidente extremeño ha advertido de que la Junta va a «estar ojo avizor», ya que el objetivo es que «haya más empleo en Extremadura», y «el problema de fondo no está ni en los festivos, ni en los no festivos, sino que el problema está en el comercio online, que no tiene festivos, ni nocturnos».

Ante esta situación, Fernández Vara ha instado a ver «cómo somos capaces de ayudar para que se pueda ser competitivos», porque «es ahí donde se pueda abrir una brecha de futuro, no ya entre los grandes y los pequeños, sino entre los que están vendiendo online y los que no».

Monago cree que se ha dañado al comercio

Respecto a la decisión del Consejo Regional de Comercio, Monago ha aclarado que su función era «asesora, no ejecutiva», tras lo que ha señalado que el sector del comercio «le siguió» al presidente extremeño «como tantos colectivos que, aparentemente son libres, pero que ustedes engrasan suficientemente, por eso se sumaron a su iniciativa», ha dicho.

Con la decisión de anular la Zona de Gran Afluencia Turística, la Junta de Extremadura «ha dañado gravemente al comercio», ha aseverado Monago, quien ha señalado en 2015 con la regulación anterior, el comercio minorista subió un 2,2 por ciento, mientras que en 2017 y «gracias a su gran mentira», Extremadura está «a la cola del crecimiento del comercio minorista en el conjunto del país».

Monago ha recordado que Fernández Vara prometió en su programa electoral la elaboración de un Plan Integral del Comercio de Proximidad, así como poner en marcha estímulos a la producción económica e incentivar la demanda interna a través del consumo, «y lo que hizo fue cerrar el comercio» y fue «corregido posteriormente por el Tribunal Supremo».

«No hay nada que ofrecer al comercio extremeño, se nos fueron las ruletas de juego para Andalucía», ha aseverado el presidente del PP extremeño, quien ha reafirmado que «sí hay que ofrecer: más dinero para patronal y sindicatos, para esa paz social que se compra en Extremadura, y más dinero, 24 millones de euros, para empleo precario, para que cuando pasen las elecciones, vuelvan a estar nuevamente en el paro», ha lamentado Monago.