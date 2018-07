Badajoz, a la espera de que el TS también dicte una sentencia favorable Francisco Fragoso ayer. :: c. m. El alcalde Francisco Javier Fragoso reconoce que se «alegra» por el fallo del Alto Tribunal que da la razón al Ayuntamiento de Cáceres E.P. Jueves, 19 julio 2018, 14:27

«Me alegro por los cacereños. Nosotros estamos a la espera», indicó ayer el alcalde de Badajoz, Francisco Fragoso, sobre la sentencia del Tribunal Supremo.

En 2016, al igual que en Cáceres, la Junta también anuló la declaración de Badajoz como Zona de Afluencia Turística (ZAT) por lo que los comercios solo pueden abrir 10 festivos al año. El Ayuntamiento recurrió a los tribunales. «Nuestra sentencia en el TSJEx fue posterior a la de Cáceres, así que es normal que la del Supremo llegue después», explicó ayer Fragoso, que no quiso valorar el fallo pero dijo que tiene esperanza. «Si no, no hubiésemos ido al Supremo». El caso de Badajoz es distinto, ya que no se trata de una ciudad Patrimonio. Su argumento para mantenerse como ZAT es que es fronteriza.

De igual modo, y aunque no se ha querido pronunciar sobre la posibilidad de que se dictamine de forma similar acerca de la capital pacense, ha expuesto que promete que, si no tuviera «confianza» en que «pudieran dar la razón» a la ciudad, no se hubiera ido en casación al Supremo.