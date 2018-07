La Junta asume el fallo y el domingo 7 de octubre abrirán en Cáceres las grandes superficies El centro comercial El Faro está en Badajoz, junto a la frontera de Caya. :: J. V. Arnelas La patronal de los establecimientos de mayor tamaño, que presentó un recurso ante el Supremo, evita pronunciarse ahora CELESTINO J. VINAGRE Viernes, 20 julio 2018, 08:10

La Junta de Extremadura ejecutará de forma inmediata la sentencia del Supremo sobre la ampliación de los festivos comerciales en Cáceres. Y esa ejecución de sentencia tiene un efecto práctico: el domingo 7 de octubre, las grandes superficies podrán abrir en la capital cacereña. En el calendario comercial de este año esa fecha no estaba contemplada para el gran comercio. Según establece la resolución por la que en su día el Ejecutivo de Monago realizó la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), los 6 festivos adicionales en Extremadura son los primeros domingos de febrero, marzo, abril, mayo, junio y octubre.

El Gobierno regional indica que, de momento, esa apertura de 16 días frente a los 10 actuales se ceñirá a la ciudad de Cáceres. Badajoz deberá esperar al fallo del Supremo y ganarlo para que se obligue a ese misma medida a la Junta. En cambio Mérida, que podría hacer lo mismo que Cáceres al ser ciudad Patrimonio de la Humanidad, no tiene intención de permitir más aperturas de festivos.

La Consejería de Economía e Infraestructuras, «como no puede ser de otra manera» acata el fallo del Tribunal Supremo sobre la declaración de Cáceres como Zona de Gran Afluencia Turística, indicó el Ejecutivo regional en respuesta a una petición de HOY. No obstante recuerda que, en primera instancia, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sí dio la razón inicialmente a la Junta en la resolución de la revocación de la ZAGT de Cáceres anulada ahora por el Tribunal Supremo.

La consejería recuerda que el TSJEx le dio la razón y el PP se felicita por el fallo del Tribunal Supremo

En busca del equilibrio

En este proceso, remarcó el departamento que dirige José Luis Navarro, la Administración extremeña ha intentado «en todo momento lograr un equilibrio entre los derechos de los consumidores, tanto residentes como visitantes, y los del pequeño comercio de proximidad».

Preguntado por esta cuestión en rueda de prensa, el consejero explicó que lo que estaba sometido a debate en los tribunales era una «cuestión muy concreta». Se trataba de dilucidar «si una de las causas para declarar una Zona de Gran Afluencia Turística es el ser una Ciudad Patrimonio de la Humanidad».

En su momento el Gobierno extremeño, previa modificación de la ley autonómica, consideró que no se daban las circunstancias para que Cáceres fuese ZGAT por el simple hecho de ser Ciudad Patrimonio de la Humanidad, lo que fue ratificado por el TSJEx, que entendió que «no se daba ese automatismo» para considerarla como tal.

Navarro inició que «ahora, el Supremo discrepa totalmente» del TSJEx, y entiende que «sí hay ese automatismo» y que si una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad solicita ser zona de gran afluencia turística, puede serlo. «Y no hay que entrar en más análisis de si los visitantes son compradores o no, que no hay que analizar nada».

Anged, la asociación que engloba a las grandes superficies en España, tiene en los tribunales la resolución de revocación de las zonas de grandes afluencias turísticas en Extremadura. Por este motivo, hasta que el Supremo no resuelva sobre su recurso, no quiso valorar la sentencia de ayer sobre Cáceres. Eso sí, Anged indicó que «apunta cuestiones que nosotros ya habíamos expresado estos años».

En clave política, el PP extremeño se felicitó por el fallo del Supremo. Su diputada Cristina Teniente pidió «responsabilidades por la aberración jurídica» que, a su juicio, supuso la revocación en su día de la declaración de Cáceres como ZGAT.

A su juicio, el presidente Vara interpretó la ley «en función de sus intereses y para dar unas expectativas a los pequeños comerciantes para que, después de tres años, haya un desaguisado legislativo».

Para la dirigente del PP, Extremadura no puede ser «una isla» rodeada de ventajas en cuanto a la apertura de horarios comerciales en Portugal, Madrid y Andalucía. Y espera que el Supremo acabe dando igualmente la razón al Ayuntamiento de Badajoz para que la apertura de las grandes superficies en festivos en la ciudad se incremente en seis días.