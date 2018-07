Fragoso: «Dos años con las tiendas cerradas y la gente comprando en Portugal»

«Al final el Tribunal Supremo ha demostrado que la principal actividad de la ciudad recibió un ataque con dudas jurídicas, ilegal». El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, recibió ayer con satisfacción la sentencia del Tribunal Supremo que le da la razón y devuelve a las tiendas de la ciudad el derecho a abrir 16 festivos al año.

Fragoso también reprocha a la Junta que no pactase la medida en lugar de «buscar la confrontación». «No tendría que haber sido el Supremo el que te tenga que dar la razón tras dos años de tiendas cerradas y la gente comprando en Portugal».

El alcalde también anunció ayer que la próxima semana se va a reunir con responsables de las grandes superficies para pedirles un esfuerzo. «Empleo de estabilidad y no precarizar los trabajos. No queremos que empeoren sus condiciones».

Fragoso explica que el argumento de los grandes empresarios era que la situación de los festivos era provisional por lo que no podían planificar las contrataciones. «La sentencia dice que esto es definitivo, no temporal, así que les pediré que se trasmita al empleo. Que se cree más empleo, no que se explote a los empleados».

También se comprometió a celebrar una reunión con el pequeño comercio. En ella les anunciará que habrá actividades cada domingo que abran para atraer al público a las tiendas y que puedan competir con las grandes superficies.