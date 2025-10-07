Los sindicatos cifran en más del 80% el seguimiento de la huelga docente y Educación lo rebaja al 36%

Ana B. Hernández Martes, 7 de octubre 2025, 12:53 | Actualizado 13:20h. Comenta Compartir

Las cifras de participación en una protesta pocas veces coinciden, pero en este caso la diferencia entre los convocantes y la Junta es más que abultada. Según las centrales que han llamado a la huelga en la escuela pública extremeña, más del 80% de los maestros y profesores de la región están secundando la jornada de paro fijada para este martes. La Consejería de Educación, por su parte, rebaja a un 36,40% el seguimiento de la huelga por parte de los docentes.

«Aunque la Junta no ha querido facilitarnos los datos, hemos solicitado a los colegios e institutos que nos informaran del seguimiento de la huelga y, en este momento, cuando unos 500 centros nos han pasado las cifras, podemos decir que más del 80% de los docentes están secundando la huelga», afirma Tomás Rodríguez, portavoz de la intersindical convocante, integrada por PIDE, CSIF, ANPE, UGT y CC OO.

«El seguimiento provisional de la huelga en el ámbito educativo en Extremadura se sitúa en el 36,40%. Son datos contabilizados hasta las 10 horas. Es decir, que el 63,60% del profesorado ha acudido a clase en este primer recuento. La jornada se está desarrollando con normalidad y sin incidencias reseñables. Los servicios mínimos establecidos por la Junta de Extremadura y negociados con los sindicatos están funcionando con normalidad«, informa por su parte la Consejería de Educación. En líneas generales, una buena parte de las familias ha decidido llevar sus hijos a clase este martes.

La cifra dada por la Junta poco tiene que ver con la ofrecida por los sindicatos en el transcurso del acto de central de la jornada de protesta. Una manifestación que ha comenzado a las 11 horas en Mérida y en la que están participando miles de maestros y profesores de la región. «La previsión de la Policía era que nos concentraríamos unas 5.000 personas y somos muchísimas más las que estamos; creemos, de hecho, que estamos doblando esa cifra», concreta Tomás Rodríguez.

Al grito de 'mismo trabajo, mismo salario', 'Mercedes Vaquera afloja la cartera' y 'homologación salarial, promesa electoral', entre otros cánticos, con silbatos y pancartas, los docentes extremeños llevan a cabo en la capital autonómica una protesta multitudinaria que las centrales confían en que lleve a la administración educativa «a replantearse su actitud y volver a la negociación con una oferta mejorada». Para los sindicatos, «el respaldo de los docentes, que tanto cuestionaban los responsables de la consejería, es evidente. El éxito de la manifestación es palpable».

Los sindicatos mantienen su petición de homologación salarial sobre la mesa, «150 euros en dos años o 200 en tres» ha recordado Rodríguez, y su rechazo a la oferta de la Junta. «No vamos a aceptar una subida de 80 euros, 40 en este año solo desde septiembre y no con carácter retroactivo desde enero, y otros 40 en 2026; los 80 euros son insuficientes».

Ninguneo vergonzoso

Están dispuestos, por eso, a continuar con las protestas hasta conseguir su objetivo. «No podemos cerrar una negociación en falso, porque no se volverá a abrir hasta no sabemos cuando, por lo que la subida debe suponer una homologación real». Insisten en que «no pedimos ser los mejor pagados del país, pedimos estar en la media nacional, pero no vamos a permitir ser los peor pagados«. Aseguran que con 80 euros más no se logra la equiparación, »seríamos los peor pagados a 1 de enero de 2026 porque las comunidades que estaban detrás de nosotros ya han mejorado las nóminas de sus docentes«, y que los 150 euros que reclaman son »razonables y asumibles por la Junta«.

Las centrales consideran que el trato que vienen recibiendo de la consejería no es el correcto, «es un ninguno vergonzoso», y que la propuesta de Educación de convocar una oposición el próximo año con más de 300 plazas es solo una muestra más de ello. «Es una maniobra de distracción» porque el anuncio lo hace el día previo a la huelga sin haberlo planteado antes en una sectorial. «Es hora de que la Junta respete nuestra función como sindicatos», concluye Rodríguez.